بسلام آمنين.. صحن الطواف يشهد تدفق الحجيج

يواصل ديوان الطواف استقبال الحجاج الذين يؤدون طواف القدوم، فيما يستقر الحجاج بمنى، بعد وصولهم اليوم لأداء مناسكهم، وسط منظومة خدمات متكاملة تشارك فيها كافة القطاعات الحكومية بالمملكة. ..

فيديو | # سلام_آمن.. اللوحة الدائرية وشعر منى يشهدان على التدفق المستمر للحجاج إلى بيت الله.#day_news#الإخبارية pic.twitter.com/OsOUPwblBI

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 7 يوليو 2022

انتهى التسلق إلى شعر منى

من جهة أخرى، تم الانتهاء من وصول الحجاج إلى بيت الله الحرام، اليوم الخميس، الثامن من شهر ذي الحجة 1444 م. ح. إلى منى لقضاء يوم التروية متبعا هدى الرسول. محمد -صلى الله عليه وسلم-.

رافق الآلاف من رجال الأمن في مختلف القطاعات تدفق الحجاج إلى منى، محاطين بالعناية الإلهية، لرصد تدفق الحجاج إلى مشار، وسط تكامل نظام عمل الجهات المختلفة المعنية برعاية الحجاج. . .