بسلام آمنين.. ضيوف الرحمن يؤودن مناسكهم

يواصل حجاج الرحمن أداء مناسكهم في المشاعر المقدسة وسط منظومة خدمات متكاملة توفر لهم الصفاء والراحة.

فيديو | يؤدي الحجاج مناسكهم # سلام_آمن وسط جهود الخدمة المتكاملة#day_news#الإخبارية pic.twitter.com/5qOZOctj5P

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 6 يوليو 2022

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وأعلنت كافة القطاعات المشاركة في الحج، وعلى رأسها قيادات قوى أمن الحج، عن استعدادها لتحقيق سلامة الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1444 هـ، تحقيقا لتوجيهات وتطلعات الحكماء. تهدف القيادة إلى توفير جميع الطاقات الميكانيكية والبشرية أمام الحجاج ليتمكنوا من أداء واجب الحج في جو من الإيمان الكامل يسوده الأمن والأمان والراحة والاستقرار والأمن.

مندوب الرحمن الضيوف

من ناحية أخرى تواصل الرئاسة العامة لشؤون الحرمين استقبال المصلين خلال موسم حج هذا العام داخل المسجد الحرام وأرضياته وأسقفه وطوابقه، وإرسالهم إلى المصليات المخصصة لهم، بالإضافة إلى إدارة حركتهم والتأكد من إعداد جميع الركوب الرئيسي والثانوي وتتبع دخولهم وخروجهم بكل سهولة وراحة البال.

وأشار وكيل الوزارة العام للجماعات وإدارة الحشود، المهندس أسامة الحجيلي، إلى أن عدد المصليات التي توجه إليها هو (36) مصلى منها (4) مصليات بالدور الأرضي، و (9) بالدور الأول، و (6) مصليات في الطابق الأول، و (4) مصليات في الطابق الأرضي، و (4) مصليات سفلية، و (6) مصليات على السطح، و (3) سقف المساء.