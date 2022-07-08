بسمة بوسيل تهنئ نجوم فِيْلم “بحبك”.. وتوجه رسالة خاصة لـ تامر حسني

أعربت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل عَنّْ دعمها لزوجها الفنان المصري تامر حسني، بمناسبة عرض خاص لفِيْلمها الجديد “بحبك”، معربة عَنّْ فخرها به، ووصفت الفِيْلم بأنه “مليء بالمشاعر”.

ونشرت بوسيل، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، صورة جمعتها الفنانة تامر حسني وهناء الزاهد، وأرفقتها بتعليق حرصت فِيْه على دعم زوجها حسني، وعبرت أيضًا عَنّْ فخرها العميق. فِيْ ال.

ووصف أداء أبطال الفِيْلم. وهنا الزاهد “مبهر” كَمْا قالت عَنّْ ظهُور هدى المفتي “الذي يمس القلب”، فِيْما رأى حمدي المرغني أنه هُو من يضحكها من القلب. .

وكتبت مصممة الأزياء المغربية “مبروك لكل أطقم الفِيْلم التي تعمل على الفِيْلم أحبك، فِيْلم مليء بالمشاعر. هِيْ تؤلف الأغاني، والأهم الحمد لله كلهم ​​ناجحون”.

وأضافت “أنا فخورة بك وفخورة بنا. رأيناها بطريقة جديدة، وفجرتنا بأدائها، وفخورة بهدى ودورها المفجع، والفنانة الجميلة. حمدي المرغني مات ضاحكا “.

بدورها رد حسني على بسمة بوسيل، مشيرة إلَّى أن رأيها “مهم جدا”، خاصة أنه كان سببا كبيرا فِيْ نجاحها، قائلا “بارك الله فِيْك يا سومي، كلامك كبير جدا بالنسبة لي. كرمنا لنا. يا رب، أريد أن أخبرك أنك سبب كبير لتركيزي ونجاحي فِيْ كل ما تذكره، حفظك الله لي يا حبي، واتركنا لأبنائنا “.

وهنا علق الزاهد على تدوينة بسمة بوسيل قائلاً “حبيبي بسمة أحبك كثيراً”.

وكان تامر حسني قد حضر العرض الخاص لفِيْلمه “بحبك” برفقة زوجته بسمة بوسيل. وفِيْ نهاية الفِيْلم، احتفل الجمهُور بالنجم تامر حسني الذي صفق طويلا، معربا عَنّْ استمتاعه بالفِيْلم الرومانسي المصحوب بنكهة كوميدية، مثنياً تجربته الأولى كَمْخرج.

وحضر العرض حمدي الميرغني ومدحت تيخة وأحمد عزمي وفرح الزاهد وعلي ربيع. فِيْما خاطب تامر الحضور ببضع كلمات شاكراهم على تفاعلهم ومثنيا على ما تم عرضه.

شارك حسني صورًا من البرنامج الخاص وعلق قائلاً منذ العرض الأول للفِيْلم أحبك، كل الشكر لكل المعجبين الذين حضروا، وكل الشكر لكل الصحفِيْين والمصورين الذين شرفونا، فرحان من كل قلبي. الوصف والحمد لله والحمد لله، لقد جعلتني ردود أفعالك اليوم أقل تعبا من عامين من التعب “. إعداد الفِيْلم كتبت بواسطتي، لماذا هِيْ قِصَّة، سيناريو، حوار، تكويني للموسيقى التصويرية، أدائي فِيْها، إنتاجها وإخراجها، والحماس التام لإبراز كل ممثل فِيْ الفِيْلم. طريقة افضل”.

وتابع حسني “من كل قلبي أشكر كل أبطال الفِيْلم والمبدعين والعاملين فِيْ الفِيْلم. شكرا لك الأستاذ حسام حسني وأحمد بدوي وأحمد الدسوقي ربنا يجمعَنّْا مرة أخرى فِيْ المحبة والنجاح”.

تامر حسني ينافس فِيْ موسم أفلام عيد الأضحى بفِيْلم “أحبك” تأليف وإخراج تامر حسني فِيْ تجربته الأولى مع التصوير السينمائي، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي. وأحمد عزمي ومدحت تيخة وعمرو صحاح وشهد الشاطر وعلياء راشد وغيرهم من الفنانين.