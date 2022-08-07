بسمة وهبة تتغزل في زوجها وتنشر صورة جديدة لهما عبر إنستجرام ، بسمة وهبة هي إعلامية مصرية، ولدت الإعلامية بسمة وهبة في جمهورية مصر العربية، تحديدا في مدينة الإسكندرية في عام الف وتسع مائة واثنان وسبعين في اليون الثاني والعشرين من شهر يونيو، وتعتبر الإعلامية بسمة وهبة واحدة من أشهر الاعلاميات المصرية العربية، وجاءت شهرتها بسبب نجاحها الكبير والواضح في نتائج البرامج والأعمال الإعلامية التي تولتها خلال مسيرتها الإعلامية، وسوف نقدم لكم من خلال مقالنا هذا عبر موقعنا موقع العرب تفاصيل عن السؤال المطروح بسمة وهبة تتغزل في زوجها وتنشر صورة جديدة لهما عبر إنستجرام وبعض المعلومات عن سيرة بسمة وهبة الذاتية.

بسمة وهبة تتغزل في زوجها وتنشر صورة جديدة لهما عبر إنستجرام ويكيبيديا

بدأت الإعلامية بسمة وهبة طريقها في عالم الاعلام من خلال تقديمها للبرامج الدينية وكانت تلك البرامج تعرض على قناة اقرأ، ثم اختفت فترة قصيرة عن الساحة الاعلامية، لتظهر بعدها وقد خلعت حجابها، وتتوقف عن تقديم البرامج الدينية إلى تقديم برامج فنية مثل برنامج شيخ الحارة وبرنامج العرافة، حيث ان خلعها للحجاب قد اثار جدلا كبيرا بين الجمهور المصري والعربي المتابعين لها.

بسمة وهبة السيرة الذاتية

لاقت سيرة الفنانة بسمة وهبة اهتمام واضح من قبل المتابعين لذلك سوف نقدم لكم في نقاط عدة من خلال مقالنا في موقعنا موقع العرب سيرة الفنانة بسمة وهبة

الاسم بالكامل: بسمة وهبة سيد.

اسم شهرتها: بسمة وهبة.

تاريخ الولادة: ولدت في اثنان وعشرين يونيو عام الف وتسع مائة واثنان وسبعين.

مكان الولادة: مدينة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية.

الديانة: الإسلام.

المعتقد الديني: أهل السنة والجماعة.

الجنسية: تحمل الفنانة بسمة وهبة الجنسية المصرية.

العرق: عربي.

العمر: خمسين عاما.

الحالة الاجتماعية: متزوجة.

اسم الزوج: علاء عابد.

المهنة: مذيعة

اللغة الأم: اللغة العربية.

سنوات النشاط: منذ عام الفين وثلاثة عشر وحتى يومنا هذا.

إلى هنا اعزائي القراء نكون معا قد وصلنا إلى نهاية مقالنا والذي كان بعنوان بسمة وهبة تتغزل في زوجها وتنشر صورة جديدة لهما عبر إنستجرام عبر موقعنا موقع العرب .