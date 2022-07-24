بسمة وهبة تروي بانفعال قِصَّة شخص طلق زوجته ليرتبط بصديقتها

كشفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، عَنّْ أسباب غيابها عَنّْ الشاشة خلال الفترة الماضية، وسر مرضها ورحلتها إلَّى بريطانيا العظمى لإجراء العملية الجراحية خلال الأيام المقبلة.

ظهرت بسمة وهبة أمام متابعيها فِيْ بث مباشر عبر حسابها على إنستجرام لتطمئنهم على حالتها الصحية، وأشارت إلَّى أنها سافرت إلَّى لندن لإجراء عملية جراحية يوم الاثنين المقبل، وقالت “قلت إنني تعبت من عملية جراحية”. الشهر واليوم أشعر بالتعب. متعب أكثر من أي يوم، خاصة من نفسي، سأخضع لعملية جراحية فِيْ غضون يومين.

وطالبت الإعلامية متابعيها بالدعاء لها، ونصحتهم بالحذر من اللصوص، قائلة صلوا لي البرنامج يفتقدني، مصر تفتقدني، وأنا أعلم أن ربنا يكرمني وأن كل شيء على ما يرام. . .

وأوضحت أنها تشعر بأنها نفسية أكثر من الإرهاق الجسدي، بسبب تعرض صديقتها المقربة للخيانة، حيث طلقها زوجها وتزوجها من صديقتها، الأمر الذي دفعها للانفصال عَنّْ زوجها من أجل إقامة علاقة معها، رغم حَقيْقَة ذلك. يعتبر الزوج صديقها المقرب.

ولفتت بسمة إلَّى أن المرأة التي تزوجت من زوج صديقتها تسمى “دالية”، لتلقي تعليقات من المتابعين الذين اعتقدوا أن المعَنّْى هُو “داليا البحيري”. وردت بسمة على الفور على أسئلة المتابعين وتكهناتهم، نفت أن يقصد “داليا البحيري”، قائلة “ليست مجموعة داليا البحيري … داليا البحيري … وحدة لا شيء “.

وبعثت وهبة برسالة إلَّى “داليا” وصفتها بـ “السارق” قائلة “أشير إليك أيها اللص خطف الرجال”.

وكشفت وهبة، قبل عدة أشهر، أنها تعاني من آثار طافرة Omicron التي شفِيْت منها، مشيرة إلَّى أن حالتها لم تعد طبيعية وتشعر بالتعب طوال الوقت.

وقالت الفنانة المصرية، عبر مقطع فِيْديو “لا أعرف ما فعله كورونا بنا، منذ إصابتي بالفِيْروس أشعر أن أي مجهُود أبذله يتعب بسببه”.

وسألت هل هذه الأعراض ناتجة عَنّْ تقدم العمر أم لحَقيْقَة أنني عاجز قيل لي ولن أغضب من ذلك. أنا فِيْ انتظار رد من أصيبوا بالفِيْروس، ممكن كَمْا أضافت بسمة وهبة تعليقاً على الفِيْديو “أنا متعبة .. من لديه أعراض مثلي”