بسمة وهبة تعاتب صديقتها من سرير المشفى.. وتكشف سبب وفاة وفاء بن خليفة

كسرت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، صمتها على توبيخ إحدى صديقاتها لعدم الرد على مكالماتها أو رسائلها القصيرة.

وقالت بسمة فِيْ مقطع فِيْديو قصير من المستشفى إنها تمر بحالة صعبة للغاية، وكذلك حزنها على وفاة صديقتها سفِيْرة النوايا الحسنة السعودية وفاء بن خليفة.

وشوهدت بسمة فِيْ الفِيْديو مستلقية على سرير الإنعاش لدى وصولها ومعها معدات طبية ومحاليل غذائية، واصفة نفسها بـ “الخروف”.

وتحدثت وهبة فِيْ تدوينة مطولة عَنّْ صديقة لامتها على عدم الرد أو الرد على مكالماتها، وعدم معرفتها بالأوضاع الصحية التي تمر بها، بينما أوضحت أن ما يراه الناس على مواقع التواصل الاجتماعي هُو مقاطع جميلة ومثيرة للإعجاب.، جميلة. والصور المثالية لا تعكس ما يمر به الفرد حقًا. .

وكتبت وهبة “اتصلت بي إحدى معارفِيْ فلم أرد عليها، وأرسلت لي رسالة توبخني بها، فقلت لها أنا آسف لا أستطيع الكلام. وعَنّْدما أشكرها على كلامها، ردت عليه فقالت لي آه أنا مشغولة هذا صحيح كل يوم فِيْ بلد وخلفه لحظات يأس وأي صورة فِيْها سعادة وخلفها لحظات بؤس وألم. “

وأضافت بسمة أن رحلتها الدائمة لا تعَنّْي حقًا أنها ستحصل على إجازة ممتعة للاستجمام، لكنها قد تكون لغرض إجراء عملية جراحية. وأشارت إلَّى أنها قد تكون تحت التخدير وتخضع لعملية جراحية، لكنها تفكر وتدعو لصديقتها المتوفاة.

سخرت وهبة من تدخل صديقتها فِيْ حياتها والطريقة التي تتحكَمْ بها فِيْ تحركاتها قائلة “بما أنني فِيْ رحلة، إذا لم تمانع، سأخرج قبل العملية وأمشي فِيْ الشارع بعد ذلك. العملية، إذا كنت لا تمانع “. لا يهم”.

وتابع “أحب أن أقول لك ولمن يشبهك ربنا لا يحكَمْ عليك يا ابنتي بالواحد والواحد، والحمد ربنا لأنك لست مضطرًا للسفر. ” لإيجاد حل لمرض نادر “.

وختم تدوينه مطالبا الجميع عدم التدخل فِيْ حياته وحياة الآخرين، مؤكدا أن صديقته وفاء بن خليفة ماتت من الحسد.

من هِيْ وفاء بن خليفة .. وكَيْفَ مات

وفاء بن خليفة صحفِيْة سعودية من أصل تونسي، حصلت على لقب سفِيْرة النوايا الحسنة بمنظمة إمام العالمية، وأطلقت العديد من الحملات الخيرية خلال جائحة كورونا، إلَّى جانب تقديم خدماتها الطبية والمادية للمصابين والمحتاجين. .

نال بن خليفة العديد من التكريمات فِيْ المهرجانات العربية والدولية لما يقدمه من خدمات إنسانية وحبه للعمل الخيري، حيث أسس جمعية تسمى “وفاء الخير والإنسانية” وأنشأ مدرسة فِيْ مصر للأطفال المتميزين.

حصلت وفاء على جائزة الموريكس التقديرية، وذلك لنجاحها فِيْ المجال الإعلامي والإنساني، كَمْا حصلت على لقب سفِيْرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة قبل وفاتها، وذلك لدعمها للأطفال والنساء فِيْ المناطق الفقيرة والوطن العربي.

تزوج بن خليفة من رجل الأعمال السعودي محمد الطرابلسي وأنجب منه ثلاثة أطفال.

وقالت مصادر إن وفاء (41 عاما) توفِيْت بعد فترة وجيزة من إصابتها بنوبة قلبية أثناء وجودها فِيْ بلجيكا، لكن خطأ فِيْ التشخيص أدى إلَّى تلف أجزاء من دماغها وغيبوبة، وتوفِيْ فِيْ وقت لاحق.