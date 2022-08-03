بسمة وهبي توثق صورتها مع زوجها وتعلق مهما كان فِيْه عيوب أنا فِيْ نعمة

أعربت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عَنّْ حبها واحترامها لزوجها النائب علاء عابد رئيس هِيْئة النقل والاتصالات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب بيت المستقبل، مشيرة إلَّى أنه لا يترك فرصة لذلك. ما لم يؤكد دائمًا صدقه وحبه لها.

نشرت وهبة، عبر صفحتها على Instagram، أول صورة جمعتها مع زوجها، بعد عودتها من رحلتها العلاجية فِيْ العاصمة البريطانية لندن.

وعلقت وسائل إعلام مصرية على الصورة قائلة “كل شيء أنظر حولي وأرى أمثلة على خيانة بعض الرجال لزوجاتهم بغض النظر عَنّْ عيوب زوجي .. أقول إني مبارك .. الحمد لله” لأنه أمين بما فِيْه الكفاية. لرؤية هذا العالم .. “

دعت بسمة وعطاء الله أن يبعدوا أعين الحسود والأعداء عَنّْهم وأن يباركوا حياتهم ومحبتهم وعلاقتهم.

وحظي هذا التعليق بتفاعل كبير، حيث تمنت الفنانة آيتن عامر أن يوفقهم الله، مشيرة إلَّى أن زوجها علاء كان شخصًا محترمًا، وعلقت بقولها “ربنا يرزق العشرة الصالحة”.

وعلق أحد المتابعين هناك من له قمر وينظر إلَّى امرأة أخرى. ما أجمل هذه الصورة التي تجمع بين الجمال والحب والثقافة “.

وأضاف آخر “صلّي من أجل شمعتك يا سيدتي بسمة، والله تعالى هذه الحاجات حسود. ما دامت عرفة مخلصة للموضوع، والعين تشق الصخرة”.

كَمْا نصحها عدد من المراقبين بعدم الثقة بالرجل، لأن جميع الرجال “خونة”، معتبرين أن هناك فئتين من الرجال، الأول يحترم زوجته والثاني هُو الشخص “المنفتح فِيْ علاقاته”. وليس لديه القدرة على إخفائها.

من ناحية أخرى، طلب اثنان من المعلقين إلغاء هذا التعليق، قائلين “لقد كنت خائفًا عليك عَنّْدما قرأت هذا التعليق لأول مرة، لأنه لا ترى كل النفوس نظرة حب وهناك أشخاص ينظرون إليك بنظرة. من الكراهِيْة.

وتفاجأ آخرون بمحاولة تخويف الإعلامية بسمة وهبة بدافع الحسد، مشيرين إلَّى أنه من الأفضل بدلاً من إعطاء هذه النصيحة الدعاء لها بكلمات جميلة.

فِيْ غضون ذلك، كشفت الإعلامية بسمة وهبة، عَنّْ سفرها إلَّى العاصمة البريطانية لندن لتلقي العلاج، حيث أكدت أنها ستخضع لعملية جراحية.

نشرت وهبة مقطع فِيْديو لنفسها على حسابها على Instagram، وعلقت عليه قائلة “أنا صاحبة متجر متعب واليوم أشعر بالتعب أكثر من أي يوم آخر، خاصة نفسيًا، وسأجري عملية جراحية فِيْ غضون يومين. “