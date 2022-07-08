بسنت حميدة تتمالك دموعها على الهُواء.. ومنى الشاذلي تحتضنها

اللاعبة المصرية، بسنت حميدة، التي فازت بالميدالية الذهبية فِيْ سباقي 200 متر و 100 متر فِيْ دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​الأخيرة، حبست دموعها عَنّْد دخولها أستوديو برنامج “كونتيجو” الذي استضافته منى الشاذلي، وعلقت “بحبك”. وشاهدنا أنا ومعلمتي منى جميع حلقاتك “مع الأبطال.

وأضافت حميدة أنها حاولت كل شيء لتحقيق النجاح فِيْ شيء ما حتى تتمكن من الظهُور فِيْ العرض، “من بين أحلامي أنني أؤدي حاجة قوية وجيدة، لكن رؤيتك تجعلني سعيدًا جدًا”.

وأشار إلَّى أنه شارك فِيْ نفس البطولة عام 2022، عَنّْدما استقر على التراب الإسباني، وتمكن من تحقيق المركز السادس.

وأوضح أنه من أجل التحضير لتلك البطولة، خاض العديد من البطولات خارج مصر للتعرف على قدراته، وكان متفائلًا بالمشاركة فِيْ المسابقة “سيكون اسم مصر هُو الاسم المفضل فِيْ السجلات طوال ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وزاد هذا من فرحتي “.

كَمْا قالت له منى الشاذلي “يا بسنت، أنت تركض وهدفك هُو الوصول إليك فِيْ أقصر وقت ممكن. كنا نبحث ولم نشهد فقط حاجة رياضية. روعة.” .. أيل رشيق يهرول أمام كل من جاء بعده “.

وتابعت “لم يكن المشهد منا فخورًا وسعيدًا فحسب، بل كان أيضًا يستمتع بالجمال الذي قدمته .. الجمال فِيْ الرياضة .. واسمًا ومكانًا لبلدنا فِيْ عالم الرياضة”.

واستعرضت الشاذلي مقطع فِيْديو لها وهِيْ تستعمل يد زوجها وتقبّلها وهُو فِيْ المدرجات، وقالت اللاعبة إن محمد عباس هُو مدربها وزوجها، وإنها ما كانت لتصل إلَّى ما هِيْ عليه الآن لولا وجوده. الدعم بالفعل. أنها كانت فِيْ المدرسة الثانوية، قائلة، “بعد أن فزت، صادفته والتقيت به.” يبكي ويبكي لأني لا أطيق دموعه وبريده .. كان يبكي أقسم بالله. “

بدوره، قال محمد عباس “كانت الرحلة صعبة للغاية مع بسنت. بسنت بطل عظيم وموهُوب منذ صغره، لكننا افتقرنا إلَّى الحاجات الفنية للعمل. مررنا بظروف صعبة للغاية قبل هذه البطولة”.

وبين “منذ حوالي عام، كان فِيْ الأولمبياد، وشاركت بسنت، وكانت شخصية قوية للغاية. كانت البطل الأولمبي، لكنها أصيبت بجروح بالغة قبل البطولة بثلاثة أيام. فِيْ ذلك الوقت، قضت بسبب الظروف الصعبة جدا … كنت أبكي طوال الوقت “.