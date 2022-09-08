بسهُولة فتح حساب الرَاجحّيْ عن طريق النفاذ الوطني مع التوثيق فِيْ 5 دقائق، عمل حساب الراجحي من خلال النفاذ الوطنى تعتبر أحد ابرز الخدمات الإلكترونية التي يوفرها المصرف للعملاء الكرام، بحيث يكون بمقدورهم فتح الحساب في المصرف بصورة إلكترونية عن طريق موقع المصرف، مع استطاعة توثيق الحساب من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد (أبشر)، ويتمكن المستخدم فتح حساب بنكي عبر النفاذ الوطني الموحد

فتح حساب الرَاجحّيْ عبر National Access 2022

بوابة الدخول الوطنية الموحدة هِيْ إحدى البوابات الإلكترونية التي تقدم خدمات متنوعة للمواطنين، حيث تتيح للفرد فتح حساب فِيْ مصرف الرَاجحّيْ إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية

اشتراك مصرف الرَاجحّيْ من خلال بوابة الدخول الموحد.

انقر فوق علامة التبويب تخطي لفتح حساب.

أنت الآن بحاجة إلى قراءة الشُروطْ والأحكام ثم قبولها.

أدخل البيانات المطلوبة من خلال نموذج فتح الحساب عبر الإنترنت “الجنس / نوع الهُوية الوطنية / رقم الإقامة / رقم الهاتف الخلوي / الاسم / البريد الإلكتروني”.

حدد الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكنك تحويله، على سبيل المثال، 250010 – 500000

أدخل أرقام المصادقة فِيْ المربع المحدد فِيْ الصفحة الرئيسية

انقر فوق الرمز التالي لإكَمْال الإجراء.

أدخل رمز التحقق فِيْ الحقل المتوفر، ثم انقر فوق رمز “التالي”.

ثم قم بتقديم الطلب.

بهذه الخطوات يتم تقديم طلب فتح حساب فِيْ مصرف الرَاجحّيْ.

قم بتسجيل الدخول مرة أخرى من خلال بوابة الوصول الفردي.

بعد إتمام عملية فتح الحساب، سوف يتلقى مقدم الطلب رسالة نصية تحتوي على معلومات الحساب.

شُروطْ فتح حساب فِيْ مصرف الرَاجحّيْ 2022

هناك بعض المتطلبات المهمة التي يجب أن يستوفِيْها العميل الذي يرغب فِيْ فتح حساب، وهِيْ كالتالي

يجب على العميل تقديم DNI أو DNI المقيم، بشرط أن تكون صلاحيته صالحة. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يقل عمر العميل عن 18 عامًا بالنسبة لحسابات البالغين و 15 عامًا للقصر. يجب أن يكون رقم الهاتف المحمول المستخدم للتسجيل صادرًا عن مشغل الهاتف فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. يجب أن يكون العنوان الوطني صحيحًا أيضًا. يجب على العميل التسجيل فِيْ خدمة أبشر لإتمام عملية المصادقة على حسابه المصرفِيْ.

كيفِيْة فتح حساب ثان فِيْ مصرف الرَاجحّيْ 1444

يمكن لجميع عملاء مصرف الرَاجحّيْ، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، فتح حساب آخر أو حساب ثان لدى مصرف الرَاجحّيْ باتباع الخطوات التالية

أولا عليك زيارة الموقع الرسمي لمصرف الرَاجحّيْ.

انقر فوق علامة التبويب “فتح الحساب”.

اضغط على “تخطي” لفتح حساب جاري فِيْ البنك كَمْا هُو موضح بالصورة المرفقة.

اقرأ الشُروطْ والأحكام ثم اقبلها.

قم بتضمين جميع البيانات المطلوبة عن العميل.

أدخل رمز التحقق فِيْ المساحة المتوفرة.

انقر فوق {التالي.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة للحصول على حساب ثان مع مصرف الرَاجحّيْ.

تقديم طلب للحصول على حساب ثان فِيْ مصرف الرَاجحّيْ.

أخيرًا، انتقل إلى أقرب فرع للبنك للقيام بجميع الأعمال الورقية وتأكيد التوقيع والإجراءات الضرورية الأخرى.

كيفِيْة التحقق من حساب الرَاجحّيْ من الوصول الموحد

تعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات لإتمام عملية فتح حساب الرَاجحّيْ، حيث يمكن للعميل توثيق معلومات الحساب من خلال منصة الوصول الوطني الموحد بعد إنشاء الحساب، يجب اتباع الخطوات التالية للمصادقة على الحساب

يجب أن تذهب مباشرة إلى الموقع الرسمي لبوابة الوصول الفردية.

حدد DNI أو PIN وخطاب التحقق.

يجب ملء جميع المعلومات والبيانات المطلوبة بدقة.

بعد ذلك، ستنتقل إلى خدمة الوصول الموحد.

أدخل اسم المستخدم لحساب الوصول الموحد الوطني.

اكتب كلمة المرور، أدخل الرمز المرئي بشكل صحيح فِيْ الحقل المقدم.

الآن انقر فوق علامة التبويب تسجيل الدخول.

فِيْ هذه الخطوة، سيتم تحميل بيانات العميل على موقع البنك عبر منصة أبشر والتحقق منها.

أدخل الرمز الذي ترسله منصة أبشر إلى هاتفك المحمول.

انقر فوق علامة التبويب متابعة، ثم انقر فوق التحقق من الحساب.

قد يشتكي مجموعة كبيرة من السعوديين والمقيمين في آلية عمل حسابات في المصارف بسبب كثرة الأوراق المطلوبة وضياع العديد من الوقت وعناء التعب، ولكن قد لا تجد كل ذلك عندما تريد عمل حساب في مصرف الراجحي، وذلك لأن الراجحي يقدم توفيرات غير طبيعية توفر عليك الوقت والتعب.