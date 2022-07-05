بشائر الشراكة التكاملية.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء المصري يلتقي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بوفد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وضم الوفد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي وخلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفِيْذية فِيْ أبوظبي ومحمد الرمحي الرئيس التنفِيْذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” وخالد سالمين الرئيس التنفِيْذي. أدنوك.

كَمْا حضر اللقاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندسة رندة المنشاوي المساعد الأول لرئيس مجلس الوزراء والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفِيْذي. الهِيْئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأطلع الجابر خلال الاجتماع رئيس مجلس الوزراء على نتائج المباحثات التي جرت خلال الفترة الماضية حول مشروعات التعاون التي سيتم تنفِيْذها سواء فِيْ إطار ثنائي بين مصر والإمارات أو فِيْ إطار مبادرة “الشراكة الصناعية التكاملية من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة” بين مصر والإمارات والأردن.

وفِيْ هذا السياق أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم الانتهاء من تفاصيل اتفاقية إنشاء مشروع لتوليد الكهرباء من محطات الرياح بطاقة 10 جيجاوات وسيتم توقيع اتفاقية المشروع. بعد إجازة عيد الأضحى.

كَمْا أشار الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلَّى أنه فِيْما يتعلق بمبادرة الشراكة الصناعية المتكاملة من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة، فمن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة العليا للمبادرة الشهر الجاري فِيْ القاهرة، على أن يلي ذلك. على المشاريع التي تم الاتفاق عليها.

من جهة أخرى، جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المقترح بين وزارة الاتصالات المصرية والجانب الإماراتي فِيْ مجال إنشاء أبراج الاتصالات وغيرها.