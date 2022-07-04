بشار الجواد تحطمت بعد خروجي من “ذا فويس”.. وملامحي هندية وهذا طولي

أعرب الفنان الشاب بشار الجواد عَنّْ سعادته بالمشاركة فِيْ افتتاح الموسم السياحي فِيْ لبنان، واحياء مهرجان “أحلى فودة” فِيْ شارع الحمرا، مكرراً “بيروت والشعب اللبناني يستحقان الفرح”.

وأكد بشار الجواد، فِيْ حديث خاص لـ “العرب اليوم”، أن طموحه هُو الوصول إلَّى العالم من خلال أعماله الفنية، مشيرًا إلَّى صعوبة العمل فِيْ المجال الفني، خاصة وأن الأمور تحتاج إلَّى تخطيط عميق مسبقًا. التطبيق.

أشارت الفنانة اللبنانية إلَّى مشاركتها فِيْ برنامج “ذا فويس”، كاشفة أنه عَنّْدما ترك المنافسة على العَنّْوان شعر بأنه شخص محطم، لأنه فكر بجدية فِيْ الابتعاد عَنّْ الفن.

وأضاف “من خلال النجاح الذي حققته فِيْ عملي، تمكنت من التأكيد على أن الحصول على اللقب فِيْ عرض المواهب ليس هُو المعيار الوحيد للنجاح. استطاع الكثيرون أن يحققوا نجومية كبيرة دون أن يحصلوا على اللقب، وأولهم الفنان ملحم زين ”.

وأضاف أن نجاحه ليس مصادفة، فلديه اليوم سلسلة من الأعمال التي تركت بصمة مميزة على الساحة الفنية.

وكشف بشار الجواد عَنّْ حلمه بالمشاركة فِيْ بوليوود لما يمتلكه من ملامح هندية، وعلق قائلاً “أنا متابع ومعجب بالفن الهندي وأعرف كَيْفَ أغني بهذه اللهجة”.

يشار إلَّى أن بشار الجواد يستعد لطرح أغنية جديدة بعَنّْوان “مش تاتايا” وهِيْ من كلمات أحمد ماضي وألحان روبرت الأسعد وتوزيع عمر صباغ، يجدد فِيْها تعاونه مع يونيفرسال ميوزيك. مينا. .