بشرتك هاتتنفس.. تنظيف البشرة العميق فِيْ المنزل بطريقة بسيطة لبشرة نضرة وناعمة

الحفاظ على روتين مخصص لتنظيف البشرة فِيْ المنزل، فهذا يجعل بشرتنا صافِيْة تمامًا وخالية من أي عيوب، دون الحاجة إلى دفع مبالغ داخل مراكز التجميل من أجل تنظيف البشرة بعمق، وبالتالي سنعرض أسهل طريقة للقيام بذلك. هُو – هِيْ. تنظيف الجلد داخل المنزل وذلك أثناء حديثنا عن هذا المقال.

التنظيف العميق للبشرة فِيْ المنزل

الشيء الوحيد الذي يتعين علينا القيام به هُو الالتزام بالخطوات التي سنذكرها لك، بحيث تنظف البشرة بعمق داخل المنزل، وهذه هِيْ الخطوات التالية

إزالة المكياج

يجب إزالة المكياج فِيْ البداية، حتى تتم عملية التنظيف العميق بالشكل الصحيح، والأفضل استخدام مزيل مكياج خفِيْف حسب نوع بشرتنا.

استخدم غسول الوجه

بعد ذلك نستخدم غسولاً مخصصاً للبشرة، وهذه الخطوة تعمل على إزالة أي بقايا مكياج ملتصقة بالجلد، أو أي غبار أو زيت لا يزال موجوداً على الجلد.

استخدم حمام بخار

ثم نستخدم حمام البخار على بشرتنا، وهذه الخطوة مهمة جدًا، نظرًا لدورها الفعال فِيْ تنظيف مسام الجلد وإزالة آثار خلايا الجلد الميتة، كل ما علينا فعله هُو استخدام حمام بخار. بشكل صحيح.

تقشير الجلد

ثم نستخدم مقشرًا لطيفًا على بشرتنا، ويفضل مقشر طبيعي للبشرة، حيث تعمل هذه الخطوة على تلميع وتفتيح البشرة حسب الحاجة.

قناع الطين

يتم وضع قناع الطين علينا تركه على بشرتنا لمدة تقدر بحوالي 10 دقائق ثم نقوم بغسل الجلد بالماء الدافئ.

عمل تنغيم البشرة

ثم نصنع تونرًا مخصصًا للبشرة، لذلك كل ما يتعين علينا القيام به هُو وضع كَمْية كافِيْة على كرة قطنية، ثم نضعها برفق على بشرتنا.

ارتدِ قناعًا من القماش

أصبح استخدام الماسك الورقي على البشرة من أهم خطوات التنظيف العميق للبشرة، فهذه الخطوة تعمل على تهدئة البشرة وإزالة أي شوائب قد تكون بداخلها.

استخدام كريم العين.

يفضل استخدام أي كريم للعينين لإزالة الهالات السوداء.

استخدم مرطب للوجه

فِيْ الخطوات الأخيرة يتم استخدام كريم مرطب للوجه حتى يعطي اللمعان اللازم للبشرة بعد إجراء عملية التنظيف العميق فِيْ المنزل.

نعرض لكَمْ هنا كل التفاصيل حول طريقة التنظيف العميق للبشرة فِيْ المنزل، حتى نتمكن بسهُولة من الحصول على بشرة صحية خالية من العيوب فِيْ المنزل دون الحاجة إلى اللجوء إلى صالونات التجميل.