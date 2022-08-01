بشرى بمرور جمرة القيظ بسلام بسبب الأمطار الطارئة

وكشف خبير الأرصاد الجوية والفلك الدكتور خالد الزقاق، أن الجمرة ستزول بالتأكيد هذا العام، بسبب الأمطار العاجلة عليها، لكن المملكة ستودعها بحرارة شديدة خلال أمراض سهيل نهاية شهر أغسطس.

هذا العام سوف تمر الجمرة بأمان بسبب الأمطار الطارئة، لكنها ستجعلنا نشعر بالحرارة الشديدة خلال أمراض سهيل في نهاية أغسطسpic.twitter.com/fY84tsZZq9

– د.خالد صالح الزعاق (dralzaaq) 1 أغسطس 2022

طبيعة ومدة الجمرة

وقال الزقاق، خلال فقرته اليومية على قناة العربية “في هذه الأيام نعيش على الجمر الذي يستمر 26 يومًا، ونستمر في ذلك”. 13 يوما في موسم المزرم، و 13 يوما في الموسمين “.

وأضاف الزقاق “نحن الآن نعيش في موسم مرزم، والجمهور يقول، إذا دخل الحفل أيها الخراف، فعليهم فعل ذلك”.

ربت الأغنام وحصد الثمار

وأشار إلى أن قلب النخيل وحصاد الثمار الصيفية يكونان عادة في أوج الحر، لذلك يكون جمرهما في يونيو ويوليو وأغسطس، مشيرًا إلى أن حصاد الثمار يبدأ بموسم الجوز وكثافته بموسم. مرزم) وانتهائه بموسم سهيل.

وكان الزقاق قد قال سابقاً موسم مرزم هو موسم التعب الشديد للمزارعين لأنه يتزامن مع غنم النخيل وحصاد الثمار، كما يشهد رطوبة شديدة على السواحل وأمطار غزيرة في الخريف على سواحل سلطنة عمان واليمن واليمن. المنتجعات الصيفية السعودية حيث تشهد مرور السحب الداكنة (مطبخ التمر).