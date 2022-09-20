بشرى حول قرار حسين فهمي بملابس مهرجان القاهرة المشكلة ليست بالفنانات

أيدت الفنانة المصرية بشرى قرار رئيس الدورة الجديدة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حسين فهمي، بشأن “مدونة الأحلام” التي طالب باتباعها هذا العام على غرار المهرجانات الدولية.

وقالت بشرى فِيْ حديثها حصريًا لـ Fuchsia “أنا أؤيد الأستاذ حسين فهمي فِيْ أي قرارات يراها مناسبة للمهرجان حتى نتعلم ثقافة الظهُور بالملابس المناسبة للسجادة الحمراء دون ضجيج، والغرض منها هُو فقط جعل الاتجاه وليس له علاقة بالمهرجانات الدولية “.

وحول ما إذا كان هذا الزي سيحل أزمة الفساتين الجريئة على السجادة الحمراء، نفت الممثلة المصرية هذا المفهُوم وأوضحت “لا قرار يمكن أن ينهِيْ الجدل حوله لأن هذه القضايا آراء وأذواق، لكن ما يقصده المعلم حسين هُو ذلك”. من يريد حضور المهرجان إلَّى الأبد ويلتزم بقواعد وشروط المهرجان كَمْا نفعل جميعَنّْا عَنّْدما نكون فِيْ بلد آخر ونحترم قوانينها وأنظمتها “.

وأضافت بشرى “الفنانون مرتبكون دائمًا، والمشكلة ليست معهم، ولكن مع الغرباء فِيْ المهنة والذين لا يفهمون عاداتهم، مثل النشوة والضيوف الآخرين الذين ليسوا فنانين”.

يشار إلَّى أن الفنان حسين فهمي تحدث أكثر من مرة عَنّْ “كود الدريس فورمال” قائلاً “كل المهرجانات الدولية لها زي رسمي، ونحن مهرجان دولي من الدرجة الأولى، وعَنّْدما حضرت المهرجان أنا قابلت كل من جاؤوا لارتداء ما أريد، أناس من هذا القبيل، أي عَنّْدما أستقبل الناس فِيْ منزلي، أحلق لحيتي وأرتدي ملابس جميلة وليس بيجاما، والنساء يرتدين ملابس جيدة، ويتم تطوير الموضوع فِيْ أسئلة على السجادة الحمراء .. نعرض الفستان، أين صنعت شعرك، من فعل ذلك، لا، هذا ليس المهرجان، أعَنّْي، علينا جميعًا ارتداء الزي الرسمي.

وأضاف أن من لا يلتزم بالملابس المخصصة للمهرجان فِيْ دورته الجديدة لا يجب أن يشارك، وعلق “من لا يحب أن يقول إنه غير مغلي .. باختصار هناك كثير من الناس. الذين لم يكونوا متجهِيْن فِيْ الأصل، وهذا هُو اللباس الذي سيلتزم به، من فضلك. يشرفنا من لا يريد شيئاً “يجلس فِيْ بيته ويبتهج بنا”.

تقام فعاليات الدورة الرابعة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فِيْ الفترة من 13 إلَّى 22 نوفمبر فِيْ دار الأوبرا المصرية، وتم الإعلان عَنّْ تكريم الفنانة لبلبة والمخرج كامل أبو ذكرى خلال تلك الدورة.