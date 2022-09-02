بشرى سارة.. اكتمال جاهزية ثنائي الاتحاد لمواجهة الاتفاق

كشفت تقارير إعلامية، صباح الجمعة، عَنّْ استعداد الوافد الجديد للعميد للدفاع عَنّْ قميص الاتحاد ضد الصفقة، فِيْ دوري روشان السعودي.

يستقبل فريق الاتحاد نظيره الاتحاد فِيْ تمام الساعة 900 مساء يوم غد السبت 3 سبتمبر 2022 فِيْ مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة الساطعة)، ضمن الجولة الثانية من دوري روشان للمحترفِيْن.

ويدخل الاتحاد فِيْ مواجهة الاتفاق فِيْ ظل غياب عدة عَنّْاصر وعلى رأسهم المغربيان عبد الرزاق حمدالله ومهند الشنقيطي الموقوف عَنّْ العمل، وعبد العزيز البيشي المصاب.

كشفت صحيفة الرياضية، اليوم الجمعة، عَنّْ مفاجأة سارة لجماهِيْر الاتحاد، بالاستعداد الكامل لأحمد شراحيلي واللاعب أحمد بامسعود لمواجهة الاتفاق.

تاريخ اشتباكات الاتحاد والاتفاق فِيْ الدوري السعودي

واجه الاتحاد نظيره الاتفاق فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن فِيْ 24 مناسبة. العميد حقق 13 مباراة وخسر 6 وتعادل فِيْ 5.

وسجل نجوم الاتحاد 46 هدفا فِيْما تلقت شباك النمور 26 هدفا.

يذكر أن الاتحاد كان قد اكتسح فريق العدالة الصاعد حديثا بنتيجة 3-0 فِيْ افتتاح مباريات الدوري السعودي للمحترفِيْن بالدور الأول.