بشرى سارة.. الاتحاد يستعيد “نجمه المتألق” قبل مواجهة الخليج

تلقى الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد أنباء سارة، قبل مواجهة الخليج، فِيْ دوري روشان السعودي للمحترفِيْن، للموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

ويواجه الاتحاد، مساء غد الخميس، الفريق الكروي الأول لنادي الخليج، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشان السعودي.

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ويحتل العميد “مؤقتا” المركز الرابع فِيْ جدول دوري روشان للمحترفِيْن السعودي برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل.

* العبود يعود لتدريبات نادي الاتحاد

وشمل تدريب الاتحاد مشاركة النجم عبد الرحمن العبود، جناح الفريق الأول لكرة القدم. بعد الشفاء من الاصابة.

وتأكد استعداد العبود (27 عاما) للمشاركة مع النمور المواجهة للخليج ليلة الخميس الحارة.

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شارك العبود فِيْ 253 دقيقة، فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف. ومع ذلك، لديها مستويات مثيرة للإعجاب.