كشفت تقارير صحفِيْة، صباح اليوم الثلاثاء، كَمْفاجأة سارة لجمهُور الاتحاد، أن إدارة أنمار الهِيْلي أوقفت إجراءات التعاقد مع مهاجم محلي لتعويض غياب المغربي عبد الرزاق حمدالله، لتعزيز صفوف الفريق.

تتطلع إدارة نادي الاتحاد جدة للتعاقد مع مهاجم محلي بديل بعد طرد مهاجمهم المغربي عبد الرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر بسبب حادثة الفوز.

وبحسب صحيفة الجزيرة، أنهت إدارة الاتحاد اتفاقها مع ناديه فِيْ نادي الفِيْصلي، لنقل المهاجم محمد الصيعري، إلَّى رتب العميد خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الجارية.

تسعى إدارة الاتحاد جاهدة لتوقيع عدد من الاتفاقيات المحلية، خلال فترة الصيف الحالية، لتعزيز صفوف الفريق وسد الثغرات، بسبب حظر التسجيل فِيْ فصل الشتاء.

وأكدت الصحيفة نفسها أنه من المنتظر أن يعلن نادي الاتحاد رسميا عَنّْ توقيع الصيعري، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولعب السياري فِيْ الدوري السعودي الموسم الماضي، برفقة الفِيْصلي فِيْ 12 مباراة، كان أساسيا فِيْ 3 منها، وأحرز هدفا وصنع آخر.

الجدير بالذكر أن السياري كان ضمن الفئات السنية لنادي الاتحاد، وبعد ذلك بدأ سلسلة انتقالات إلَّى أندية مختلفة، بدءاً من الحجر إلَّى الاتفاق إلَّى التعاون إلَّى الحزم والضم. – الوحدة وأخيراً الفِيْصلي.