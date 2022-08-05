بشرى سارة.. تطورات إصابة البيشي بمعسكر الاتحاد

كشفت تقارير صحفِيْة، اليوم الجمعة، عَنّْ تطورات إصابة عبدالعزيز البيشي نجم فريق الاتحاد الكروي الأول.

قبل حوالي أسبوعين، خضع عبد العزيز البيشي لعملية جراحية لإزالة غضروف من ركبته وأكَمْل أول برنامج إعادة تأهِيْل له فِيْ مخيم الاتحاد فِيْ النمسا. استعدادًا للموسم الجديد 2022/2023.

يتوجه أول فريق كرة قدم لنادي الاتحاد إلَّى معسكر فِيْ النمسا، يخوض خلاله سلسلة من المباريات الودية، ويعود إلَّى جدة فِيْ 13 أغسطس.

وبحسب صحيفة الرياضية، اليوم الجمعة، اقترب اللاعب عبدالعزيز البيشي من العودة إلَّى الملاعب بعد دخوله المرحلة الثانية من برنامجه التأهِيْلي.

ودخل البيشي المرحلة الثانية من إعادة التأهِيْل، والتي تشمل تمارين لتقوية عضلات ركبته، تمهِيْدًا لبدء برنامج اللياقة البدنية الخاص به، قبل أن يلتحق بالتمارين الجماعية.

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