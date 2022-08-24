بشرى سارة عَنّْ الصفقات الجديدة للنصر قبل انطلاق الموسم

كشفت تقارير صحفِيْة فِيْ ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، عَنّْ مفاجآت سارة لجمهُور النصر قبيل انطلاق الموسم الجديد.

استعد نادي النصر برئاسة معمر الموصلي للموسم الجديد بتعاقده مع 4 عقود رسمية حتى الآن. وهم “حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والجناح الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو والجناح المهاجم عبد الرحمن غريب”.

أكد المنفذ الإعلامي عبدالعزيز العصيمي، المقرب من نادي النصر، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، مؤخرًا، أن مجلس إدارة مصالي المعمر تمكن من تسجيل كل الأمن “أوسبينا – جيسلان كونان – لويس جوستافو – عبد الرحمن غريب “، فِيْ كوتشوفتا وانتظام مشاركتهم، منذ يوم السبت، فِيْ افتتاح اليوم العالمي لمسابقة الدوري.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير عَنّْ استعداد لاعب الميدان المتوسط ​​عبد المجيد الصالح لتولي الوحدة التالية.

يستعد النصر لتقديم نفسه فِيْ ضوء مختلف عَنّْ الموسم الماضي، حيث يتطلع العالم للمنافسة بقوة على اللقب فِيْ مواجهة أزمات الهلال والاتحاد، وهبوط الأهلي إلَّى “الأصفر”. ” الدوري.

ينطلق أول فريق كرة قدم لنادي النصر، مشواره فِيْ موسم دوري المحترفِيْن المقبل أمام الوحدة، مساء السبت 27 أغسطس 2022.