بشرى سارة فِيْ أزمة الاتحاد مع الصربي بريجوفِيْتش

كشفت تقارير صحفِيْة، اليوم الجمعة، عَنّْ أنباء طيبة، تنهِيْ أزمة المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفِيْتش، أمام نادي الاتحاد.

وكان بريجوفِيْتش قد ربح قضيته الأولى، والتي صدر فِيْها حكَمْ فعال يلزم نادي الاتحاد بدفع ما يقرب من 7 ملايين ريال، وإلا فإن عقوبة حظر التسجيل ستطبق خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية.

ولا يزال لدى المهاجم الصربي قضية ثانية ضد نادي الاتحاد لكنها لم تحسم وهِيْ معروضة حاليا على السلطات المختصة فِيْ الفِيْفا.

وبحسب صحيفة “الرياضية”، قررت إدارة الاتحاد، اليوم الجمعة، دفع رسوم الصربي ألكسندر بريغوفِيْتش، خلال الأسبوع المقبل، وبالتالي حل أزمة كبيرة للنادي.

مسيرة بريجوفِيْتش مع الاتحاد

انتقل ألكسندر بريجوفِيْتش إلَّى الاتحاد فِيْ صيف 2022، من الجانب اليوناني باوك، قبل الانتقال إلَّى أستراليا ويسترن يونايتد فِيْ أكتوبر 2022.

قدم بريجوفِيْتش 57 مباراة مع الاتحاد فِيْ مختلف مسابقات كرة القدم، وسجل 21 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وبلغت تكلفة عقد الاتحاد مع بريجوفِيْتش 10 ملايين يورو بحسب موقع “ترانسفِيْرماركت” أي ما يقارب 40 مليون ريال.