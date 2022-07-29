بشرى سارة لجماهير النصر السعودي من معسكر إسبانيا

تلقت جماهير نادي النصر السعودي أنباء سعيدة عن أول تمركز لفريق كرة القدم للنادي، والذي يقام حاليا في إسبانيا.

ويقيم الفريق الكروي الأول لنادي النصر السعودي حاليا في معسكر تدريبي في إسبانيا من أجل الاستعداد بشكل جيد للموسم الجديد.

وكشفت تقارير صحفية عن موعد وصول البرازيلي أندرسون تاليسكا، اليوم الجمعة، إلى تمركز الفريق في إسبانيا، بعد استكمال الرخصة الممنوحة من الجهاز الفني للفريق.

وغاب أندرسون تاليسكا، خلال الفترة الماضية، عن تمركز فريق كرة القدم الأول لنادي النصر السعودي في إسبانيا، بسبب رحلته إلى بلاده.

أنهى فريق النصر الأول لكرة القدم الموسم الماضي في الدوري السعودي للمحترفين، واحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 61 نقطة.