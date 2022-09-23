بشرى سارة لجماهِيْر النصر قبل مواجهة الاتحاد

كشفت تقارير صحفِيْة، فِيْ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عَنّْ آخر أخبار الفريق الكروي الأول لنادي النصر، قبل مواجهة نادي الاتحاد.

يستقبل الفريق الكروي الأول لنادي النصر نظيره الاتحاد، يوم الأحد 2 أكتوبر، فِيْ مرسول بارك، فِيْ اليوم الخامس من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

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وأكدت صحيفة الاقتصادية، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها مدافع النصر ألفارو غونزاليس أظهرت تعرضه لإصابة طفِيْفة لن تمنعه ​​من المشاركة ضد الاتحاد فِيْ الجولة الخامسة من دوري روشان السعودي.

وكان ألفارو قد أصيب بخدوش فِيْ ركبته أدت إلَّى كدمة طفِيْفة خلال المناورة التي قام بها أمس المدرب الفرنسي رودي جارسيا ضد شباب النصر، الأمر الذي أجبر الجهاز الطبي على منعه من استكَمْالها حتى لا تتفاقم.

ويحتل النصر المركز الرابع فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عَنّْ المتصدر الشباب.