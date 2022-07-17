بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر

يواصل ظهير أيسر النادي الأهلي محمود وحيد برنامجه التأهيلي ليعود للتدريبات الجماعية مع فريقه بعد تعافيه من إجهاد عضلي.

تعرض محمود وحيد لإصابة عضلية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز من ربع نهائي كأس مصر، والتي فاز فيها المارد الأحمر بنتيجة 2-1.

خضع محمود وحيد لأشعة إكس بعد مباراة بيراميدز ووجد أنه أصيب بإجهاد في العضلة الضامة.

وخضع لبرنامج علاجي وإعادة تأهيل خلال الفترة المقبلة لإعداده ليكون حاضرا في الدورات التدريبية والمباريات للفريق في أسرع وقت ممكن.

محمود وحيد على وشك مغادرة القلعة الحمراء

من ناحية أخرى، قرر مديرو النادي الأهلي طرد محمود وحيد من أطراف القلعة الحمراء، بسبب تذبذب مستواه.

يدرس مسؤولو القلعة الحمراء التوقيع على ظهير أيسر جديد ليحل محل علي معلول بدلاً من محمود وحيد.

يجذب وحيد انتباه العديد من الأندية المحلية التي ترغب في التعاقد معه، لكن اللاعب لم يحدد بعد وجهته التالية.

تحطم سقوط الأهلي أمام بيراميدز

تلقى الفريق الأول للنادي الأهلي هزيمة مفاجئة أمام بيراميدز بنتيجة 2-0 في المباراة التي واجهتهم أمس بالدوري الممتاز.

توقف رصيد الأهلي عند 48 نقطة في المركز الثالث في جدول الدوري المصري، فيما ارتفع رصيد بيراميدز إلى 53 نقطة في المركز الثاني.