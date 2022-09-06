بشرى سارة للعاملين فِيْ مصر.. تبكير مواعيد صرف مرتبات سبتمبر

تصدرت مواعيد صرف الرواتب فِيْ سبتمبر 2022 محركات البحث فِيْ مصر فِيْ بداية الشهر.

يبحث العديد من الموظفِيْن فِيْ مصر عَنّْ مواعيد صرف رواتب شهر سبتمبر 2022، لتحديد أولوياتهم، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد.

فِيْ التقرير التالي تعرض بوابة “العرب اليوم نيوز” مواعيد صرف رواتب شهر سبتمبر 2022 ضمن موضوعات الخدمة التي تقدمها بشكل يومي والتي يبحث عَنّْها الجمهُور.

وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت فِيْ وقت سابق تفاصيل ومواعيد صرف رواتب شهر سبتمبر 2022 لجميع العاملين فِيْ مختلف الهِيْئات والجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة.

وشددت وزارة المالية فِيْ جدول صرف الرواتب لشهر سبتمبر 2022 على ضرورة الالتزام بمواعيد صرف الرواتب وتجنب الازدحام والاكتظاظ فِيْ أجهزة الصرف الآلي ضمن الإجراءات الاحترازية.

كشف طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بحسب بيان وزارة المالية، أن صرف رواتب العاملين فِيْ الدول لشهر سبتمبر 2022 سيبدأ اعتباراً من الحادي والعشرين من الشهر الجاري، والدفع. إلَّى حوالي 33 وكالة وهِيْئة، وفِيْ يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر، ستقوم وزارة المالية بصرف رواتب العمال فِيْ 33 جهة أخرى، على أن يتم صرف باقي الرواتب أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، والتي تتوافق مع 25، 26 و 27 سبتمبر 2022.

الجهات التي تدفع رواتب شهر سبتمبر فِيْ الحادي والعشرين من الشهر

وحدد بيان وزارة المالية الجهات التي ستدفع لها رواتب العمال يوم 21 سبتمبر الجاري والتي جاءت على النحو التالي وزارات الصحة، والتكافل الاجتماعي، والتموين، والمواصلات، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة، وشؤون المصريين. فِيْ الخارج وقطاع الأعمال العام وشؤون المجالس. النواب والداخلية والأوقاف والثقافة والآثار والإسكان والتجارة والصناعة والطيران المدني والبيئة والسياحة والنفط والجهات التابعة لهذه الوزارات.

وضمت المصالح والهِيْئات الخدمية والاقتصادية الاقتصادية، بما فِيْ ذلك الشؤون الصحية والتكافل الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والمواصلات، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة.، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب.

سلطات الرواتب فِيْ 22 سبتمبر

كَمْا حددت وزارة المالية فِيْ بيانها الجهات التي ستدفع رواتبها يوم 22 سبتمبر، وتضمنت القائمة ما يلي التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التعليم، الزراعة والأراضي. الاستصلاح والموارد المائية والري. الشؤون الخارجية والشباب والرياضة والمالية والجهات التابعة لهذه الوزارات.

الخدمة العامة والمصالح والهِيْئات الاقتصادية

تضمنت المصالح والهِيْئات الخدمية التربية، الزراعة، الطب البيطري، الشباب والرياضة، مكاتب جميع المحافظات، مديريات التنظيم والإدارة، الجامعات فِيْ مختلف المحافظات، القضاء والنيابة العامة، النيابة الإدارية، هِيْئة قضايا الدولة.، ومجلس الدولة، وهِيْئة الرقابة الإدارية، والهِيْئة العامة للرقابة المالية، والمحكَمْة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأزهر، رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهُورية وباقي الهِيْئات.