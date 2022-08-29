بشرى سارة للمصريين.. موقع دعم مصر يمدد فترة تحديث بيانات بطاقات التموين

للمرة الثالثة، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بتمديد فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقة التموينية حتى 30 سبتمبر.

أصدر وزير التموين المصري الدكتور علي المصيلحي توجيهاً وزارياً بتمديد فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة التوريد وتحديث البيانات حتى 30 سبتمبر.

ما هُو آخر مَوعِد لتحديث البطاقة التموينية

وقالت وزارة التموين، فِيْ بيان، إن تمديد فترة التسجيل وتحديث البطاقة التموينية حتى نهاية سبتمبر المقبل يهدف إلَّى تسهِيْل تحديث البيانات على المواطنين وأصحاب البطاقات التموينية، عبر موقعي ديجيتال إيجيبت ودعم مصر.

أوضح أحمد كَمْال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية يهدف إلَّى استكَمْال قواعد البيانات، ويسهم فِيْ تسهِيْل الوصول إلَّى المواطن عبر رسائل الجوال، لإبلاغه بالتطورات المتعلقة بالبطاقات التموينية. وكذلك أية تعديلات إضافِيْة تتعلق بالبطاقات التموينية.

كَيْفَِيْة تحديث معلومات البطاقة التموينية

حددت الحكومة طرق تحديث بيانات البطاقة التموينية، وتسجيل رقم الهاتف، فِيْ الخطوات التالية

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تسجيل بيانات البطاقة التموينية المكونة من 12 خانة

تسجيل رقم الهاتف المحمول لحامل البطاقة على أن يكون مسجلاً باسمه فِيْ إحدى شركات المحمول

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تسجيل بيانات الهاتف المحمول على البطاقة التموينية من خلال مكاتب التموين

يتوجه المستفِيْد إلَّى مكتب التموين التابع للبطاقة التموينية ويقدم صورة من البطاقة التموينية بالإضافة إلَّى بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

وجهت وزارة التموين فِيْ مصر رسائل حول توزيع الخبز والمستلزمات لمن لم يسجل بيانات الهاتف المحمول مع ضرورة تحديث البيانات وتسجيل الهاتف المحمول فِيْ بطاقات التوريد حتى 30 يونيو الجاري، والتي تم تمديدها للتحديث. البيانات حتى نهاية سبتمبر المقبل لتسهِيْل المواطنين.

الفئات المستثناة من تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية

استبعدت الحكومة بعض الفئات من تسجيل رقم الجوال على البطاقة التموينية، بحسب قرار الدكتور علي المصيلحي، وشملت

أهالي الأسرى

كبار السن غير القادرين على الحركة وليس لديهم هاتف نقال

شريطة أن يثبت أحد أقاربهم صحة البيانات لمكتب التوريد الخاص به.

هل سيتم إيقاف البطاقة التموينية فِيْ حالة عدم تسجيل رقم الهاتف

وقال وزير التموين المصري فِيْ تصريحات سابقة “ما تم تداوله بشأن إيقاف البطاقة التموينية فِيْ حال عدم تسجيل رقم الهاتف غير صحيح”، مشيراً إلَّى أن إلغاء البطاقة التموينية أو إيقافها يعتمد على بعض المؤشرات بعيداً عَنّْ شائعات استهلاك المحمول أو غير ذلك.