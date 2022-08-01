بشرى سارة للهلال والنصر .. الآسيوي يكشف روزنامة دوري أبطال آسيا

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عَنّْ جدول دوري أبطال آسيا الجديد لموسم 2023-2024.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن البطولة ستقام على مدار موسم كروي، حيث ستبدأ مع انطلاق الدوريات المختلفة، اعتبارًا من 8 أغسطس 2023.

بدأت الإصدارات السابقة من دوري أبطال آسيا فِيْ بداية العام الميلادي وانتهت فِيْ نهاية العام، على عكس أوروبا وأفريقيا حيث ترتبط البطولة القارية بالمواعيد الرسمية للموسم المحلي.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الجولات التمهِيْدية فِيْ النسخة اليدوية ستبدأ فِيْ 8 أغسطس من العام المقبل، وستقام النهائي بنظام الرحلة ذهابًا وإيابًا يومي 11 و 18 مايو 2024.

المواعيد الجديدة لتقويم دوري أبطال آسيا ستكون مناسبة لفرق المملكة المشاركة فِيْ البطولة بسبب انطلاقها فِيْ بداية الموسم والمنافسة بمهام جديدة، فضلاً عَنّْ زيادة المستوى البدني والفني خلال الموسم. . .

انظر مواعيد البطولة.