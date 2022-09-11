بشرى سارة.. مَوعِد عودة ثلاثي النصر المصاب

وضع الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي حدا للجدل الدائر حول إصابة ثلاثي النصر، الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، والأرجنتيني بيتي مارتينيز وعلي لاجمي، بمَوعِد عودته للدفاع عَنّْ قميص المونديال.

وكان النجم جلال الدين مشاريبوف، قد أصيب بإصابة مقلقة، عَنّْدما أكدت الفحوصات الطبية أنه يعاني من التهاب فِيْ العمود الفقري، الأمر الذي يتطلب العلاج والتأهِيْل فِيْ فترة زمنية غير محددة.

فِيْما يغيب لاعب خط الوسط الأرجنتيني بيتي مارتينيز عَنّْ صفوف فريق النصر بسبب الجهد البدني الذي بذله فِيْ ميدان الفريق والذي تسبب فِيْ حدوث التهاب فِيْ عضلة قلبه.

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أكد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، المقرب من نادي النصر، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، ظهر اليوم الأحد، أن عودة الثنائي علي لقامي ومشاريبوف ستكون بعد. فترة التوقف.

وأشار عبد العزيز العصيمي إلَّى إصابة النجمة الأرجنتينية وقال “بيتي مارتينيز ستجرى الفحوصات بعد فترة الراحة والعلاج لضمان سلامتها قبل العودة”.

فترة التوقف القادمة ستمنح فريق النصر استراحة، وقضية إصابة ستينتي خلال أيام الفِيْفا، مع حدوث أشياء جيدة.

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