بشرى للرائد لا يحق لحمدالله المشاركة مع الاتحاد رغم تعليق العقوبة

صرح المستشار القانوني الرياضي أحمد الأمير، أن للنادي الرائد الحق فِيْ الاعتراض فِيْ حال مشاركة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله المحترف فِيْ صفوف الاتحاد.

وكانت لجنة المحترفِيْن السعودية قد أصدرت عقوبة بحق حمدالله، بتوقيف المهاجم المغربي لمدة “4 أشهر”، فِيْ إطار مفاوضات مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية لعقده، مع الفريق الأول للنادي. نصر.

تلقى نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي، اليوم الأربعاء، رسالة رسمية من المركز السعودي للتحكيم الرياضي، تفِيْد بأن العقوبة التي أصدرتها لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بحق اللاعب عبد الرزاق حمدالله. تم إيقافه، لذلك يحق للاعب المشاركة مع الفريق من المباراة القادمة.

وقال أحمد الأمير، فِيْ مساحة على موقع التدوين المصغر “تويتر” “النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم ينص على أن العقوبة غير قابلة للاستئناف، والقرار الصادر بإيقاف عقوبة اللاعب قانونيا. غير صحيح، لذلك يحق للرائد الاحتجاج على عدم شرعية مشاركة الحمد الله “.

وأضاف المستشار القانوني الرياضي “لكي يلعب حمدالله بشكل رسمي، يجب على نادي الاتحاد أولاً الحصول على إذن من الاتحاد السعودي لكرة القدم للمشاركة فِيْ الرائد”.

يحل الاتحاد ضيفًا على علي الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، الساعة 900 مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي.