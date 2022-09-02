بشرى للمستهلكين.. أسعار الغذاء تتراجع وقمح أوكرانيا يشق البحر للأسواق

تراجعت أسعار المواد الغذائية العالمية للشهر الخامس فِيْ ظل ضعف الطلب على بعض المنتجات، بسبب الزيادة الموسمية فِيْ بعض الإمدادات.

خفف حصاد القمح فِيْ نصف الكرة الشمالي من قيود العرض، بينما تغادر المزيد من الحبوب الموانئ الأوكرانية.

أظهرت بيانات يوم الجمعة انخفاضا فِيْ مؤشر الأمم المتحدة لتكاليف الغذاء العالمية بنسبة 1.9٪ فِيْ أغسطس، مقارنة بالشهر السابق. لا يزال المؤشر عَنّْد أدنى مستوى له منذ يناير.

تخفِيْف معاناة المستهلكين

من شأن تراجع الأسعار أن يضغط على المستهلكين للتخفِيْف من معاناة أزمة غلاء المعيشة، لكنه يظل أقل من معدل الانخفاض فِيْ شهر يوليو، حيث انخفضت أسعار المواد الغذائية أكثر من غيرها منذ عام 2008، ولا تزال أعلى مقارنة قبل عام.

لا توجد علامة على انخفاض تضخم أسعار المواد الغذائية فِيْ العديد من البلدان، ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلَّى زيادة تكاليف التصنيع. قد يتقلص المحصول طويل الأجل، حيث يحد المزارعون من استخدام الأسمدة.

أوكرانيا تتفوق على روسيا

تكافح روسيا لتصدير محصولها القياسي من القمح، بينما يدعم فتح ممر آمن زيادة صادرات الحبوب من أوكرانيا، بعد أكثر من ستة أشهر من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وانخفضت الشحنات من روسيا فِيْ شهري يوليو وأغسطس، الشهرين الأولين من الموسم الجديد، بنسبة 22 فِيْ المائة إلَّى 6.3 مليون طن، مقارنة بالعام الماضي، وفقًا للبيانات التي قدمتها شركة “لوجيستكس أو إس” والتي أوردتها وكالة بلومبيرج نيوز.

استأنفت أوكرانيا الشهر الماضي تصدير الحبوب، حيث صدرت 1.5 مليون طن من الغذاء عبر ممرات محددة بموجب اتفاق توسطت فِيْه الأمم المتحدة وتركيا.

على الرغم من أن الشحنات من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود تزيد قليلاً عَنّْ ربع حجمها قبل الحرب، تأمل الحكومة فِيْ زيادتها فِيْ الأشهر المقبلة.

على النقيض من ذلك، فإن الوتيرة البطيئة لصادرات القمح من روسيا تضغط على الإمدادات العالمية، وسط الأضرار التي سببها الجفاف للمحاصيل فِيْ أماكن أخرى من العالم.