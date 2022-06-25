بشهادة بركات.. شكوى جديدة من الأهلي ضد اتحاد الكرة

قررت إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، التحرك مرة أخرى للمطالبة بحقوق النادي في أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي انضم إلى فريق الوداد المغربي.

جاء ذلك بعد أن لم يشترط الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا في مصر أو طلب استضافتها في ملعب محايد، كما تسبب في إخفاء الاتحاد لخطاب المباراة بالمغرب والتتويج. فريق الوداد باللقب.

وجاء تحرك الأهلي بعد أن أدلى محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بشهادته في الأزمة الموثقة بالصوت والصورة، لافتًا إلى أن اتحاد الكرة لم يلعب دوره.

وأدت شهادة بركات إلى قيام إدارة النادي الأهلي بتقديم شكوى جديدة إلى اللجنة الأولمبية الدولية ومركز التحكيم والتوفيق الرياضي، خاصة وأن وزارة الشباب والرياضة أدانت اتحاد الكرة بعد تحقيقات مستفيضة أجرتها لجنة غير الرياضيين. – الشفافية. ومطالبات الفساد، التي بدأت التحقيق مع مسؤولي جباليا، وأنهت مسؤوليتهم الكاملة عن الأضرار التي لحقت بالنادي.