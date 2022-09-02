بطاقة الخدمات المتكاملة فِيْ مصر.. خطوات التسجيل والرَابِطْ والمزايا

كجزء من دعمها لأصحاب الهمم، تقدم مصر ما يعرف ببطاقة الخدمات المتكاملة والتي تقدم العديد من المزايا لمن يحملها.

يبحث الكثير من أصحاب الهمم فِيْ مصر عَنّْ خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة ورَابِطْ التطبيق والشروط التي يجب توافرها للحصول عليها.

بطاقة الخدمات المتكاملة

“العرب اليوم نيوز” تستعرض معلومات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة التي تم اعتمادها واعتمادها من وزارة الضمان الاجتماعي وكَيْفَِيْة حجز كشف طبي لاستخراجها.

رَابِطْ الاستفسار عَنّْ بطاقة الخدمات المتكاملة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي فِيْ مصر الاستعلام عَنّْ بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الرَابِطْ التالي ().

تشمل إعاقات المرحلة الثانية التي يحق لها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة جميع أنواع الإعاقات المنصوص عليها فِيْ المادة 4 من اللائحة التنفِيْذية لقانون حقوق أصحاب الهمم رقم 10 لسنة 2016 باستثناء أمراض القلب والقلب. الاضطرابات.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة

توفر بطاقة الخدمات المتكاملة لحاملها عددًا من المزايا مثل

اجمع بين معاشين.

التعيين فِيْ حدود 5٪ من الوظائف الحكومية.

فحص مجاني فِيْ المستشفِيْات.

الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

الإعفاء من الضرائب.

الاندماج فِيْ مدارس التعليم الأساسي.

الاندماج فِيْ الكليات والجامعات.

الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات المخصصة لأصحاب الهمم.

خطوات التقدم للحصول على بطاقة خدمات متكاملة

حددت وزارة التضامن خطوات الحصول على بطاقة الخدمة على النحو التالي