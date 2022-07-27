بطاقة الرَاجحّيْ السوداء كَمْ الرصيد

لكي تعرف بطاقة الرَاجحّيْ السوداء مقدار رصيدك، يمكنك القيام بذلك بسهُولة من خلال طرق إلكترونية متعددة على الإنترنت، ويمكن للأشخاص زيارة جميع الأجهزة الآلية القريبة والتحقق من الرصيد، لذلك من خلال هذه المقالة يمكنك القيام بذلك. تظهر لك معلومات عن بطاقة الرَاجحّيْ السوداء كَمْ رصيد.

بطاقة الرَاجحّيْ السوداء ما هُو الرصيد

سعى مصرف الرَاجحّيْ جاهدًا لتقديم خدمات متعددة يمكن للعملاء الاعتماد عليها، إذا أرادوا التحقق من رصيد بطاقتهم الائتمانية، ومن أهم هذه الطرق التحقق باستخدام الهاتف الذكي، ويمكنك الوصول إليه بسهُولة من خلال فِيْ أي وقت سواء باستخدام الموقع الرسمي للبنك أو من خلال أجهزة الصراف الآلي المنتشرة فِيْ جميع أنحاء المملكة وإليكَمْ طرق الاستعلام وهِيْ كالتالي

الاستعلام عن الرصيد من خلال جهاز الصراف الآلي

أولاً، تذهب إلى جهاز صراف آلي فِيْ أي منطقة من مناطق المملكة العربية السَعُودِيْة.

أدخل البطاقة فِيْ مكانها الصحيح.

يمكنك استخدام لوحة المفاتيح وكتابة رمز الوصول.

انقر فوق مربع الاستعلام عن الرصيد.

اتبع التعليمات حتى يستلم المستفِيْد إشعار الرصيد.

الاستعلام عن الرصيد عبر تطبيق الرَاجحّيْ

أولاً، تقوم بتسجيل تطبيق الرَاجحّيْ على هاتفك المحمول.

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب المصرفِيْ عبر الإنترنت.

انظر الرصيد المتاح.

الاستعلام عن الرصيد عن طريق بطاقة الرَاجحّيْ

أولا تذهب مباشرة إلى موقع الرَاجحّيْ.

ثم اضغط على مباشر الموجود فِيْ أعلى اليسار.

أدخل معلومات حسابك وأكَمْل تسجيل الدخول.

سترى الرصيد المتاح فِيْ واجهة الحساب.

شُروطْ وأحكام بطاقة الرَاجحّيْ السوداء

يمكنك الحصول على بطاقة الرَاجحّيْ السوداء، ولكن يجب استيفاء جميع الشُروطْ اللازمة فِيْ هذا الأمر من أجل الحصول عليها، وإليك هذه الشُروطْ، وهِيْ كالتالي

أولا تذهب إلى صفحة بطاقات الرَاجحّيْ.

ابحث عن البطاقة السوداء ذات الخصائص الصحيحة.

اضغط على خانة الشُروطْ والأحكام على البطاقة.

انتظر حتى ينتهِيْ المتصفح.

قسيمة شراء بطاقة الرَاجحّيْ السوداء

يمنح مصرف الرَاجحّيْ الأشخاص الذين يستخدمون بطاقات الائتمان بعض النقاط التي يمكنهم استخدامها فِيْ إثبات الشراء، وذلك من خلال موقع “المكافة” الذي يساعدك فِيْ تحويل النقاط، وهذه هِيْ الطريقة وهِيْ التالية