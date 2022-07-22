بطاقة تيلدا بنك القاهرة.. أول منظومة دفع مصرية دون الحاجة لحساب مصرفِيْ

وافق البنك المركزي المصري على قيام بنك القاهرة بإطلاق بطاقة تيلدا مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة تيلدا.

كشف طارق فايد، رئيس بنك القاهرة فِيْ مصر، أن إطلاق بطاقة تيلدا جاء تماشياً مع توجيهات البنك المركزي المصري لتقديم وابتكار حلول مصرفِيْة رقمية ذكية تلبي احتياجات المجتمع، وتساعد فِيْ تحقيق الخدمات المالية. الشمول لجميع شرائح المجتمع، عملاء البنوك وغير العملاء، من خلال استخدام التكنولوجيا المالية بطريقة آمنة.

تسمح بطاقة تيلدا بالتسوق عبر الإنترنت

وقال محمد ثروت، رئيس الخدمات المصرفِيْة للأفراد فِيْ بنك القاهرة، فِيْ بيان إن بطاقة تيلدا المدفوعة مسبقًا هِيْ إضافة للمنتجات التي يقدمها بنك القاهرة.

يوفر تطبيق Tilda مزايا للمستخدمين، بما فِيْ ذلك إصدار بطاقة بنك القاهرة تيلدا، لاستخدامها عبر الإنترنت وفِيْ المتاجر، والسحب عبر أجهزة الصراف الآلي، وتحويل الأموال.

مزايا بطاقة تيلدا

تعد بطاقة Tilda أول تجربة دفع متكاملة دون الحاجة إلَّى حساب مصرفِيْ، وتمكن العملاء من تحويل الأموال والتحكَمْ فِيْ الحسابات المدفوعة مسبقًا وعرض البيانات بسهُولة.

توفر بطاقة Tilda Banque du Caire تجربة دفع للعملاء وتهدف إلَّى بناء قاعدة عملاء جديدة وجذب عملاء من مختلف القطاعات، مما يساهم فِيْ توفِيْر بديل للخدمات المصرفِيْة.

يستعد بنك القاهرة، خلال الفترة القليلة المقبلة، لاستكَمْال الاستعدادات النهائية لإطلاق تيلدا بنك القاهرة، كنظام دفع مبتكر لتشكيل نظام الخدمات المصرفِيْة.

قال أحمد صباح، الرئيس التنفِيْذي والمؤسس المشارك لشركة Tilda، إن بطاقة Tilda Banque du Caire توفر تجربة دفع متكاملة وتساهم فِيْ تطوير الخدمات المصرفِيْة.