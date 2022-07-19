بطريقة الشيفات.. كيكة الزبادي الاسفنجية الرائعة فالخلاط هشة وخفِيْفة كالقطن وناعمة بطعم يجنن بمقادير اقتصادية فى دقائق

على طريقة الشيف كعكة الزبادي الرائعة و كعكة الزبادي من أشهى الأطباق التي يحبها الأطفال والكبار ؛ وذلك لسهُولة تناوله ونكهته المميزة، حيث يمكن تحضيره فِيْ التجمعات العائلية المختلفة وكذلك فِيْ الحفلات، لذلك سنقدم لك اليوم طريقة عمل بسكويت .

على طريقة الشيف كعكة الزبادي الرائعة

المكونات

2 كوب دقيق.

كوب من السكر الناعم، أو يمكن إحضاره كَمْا هُو ثم طحنه للاستخدام.

كوب زبادي بدون اضافات.

ثلث كوب زيت ذرة.

قليل من الملح.

3 بيضات.

1 متر R من الفانيليا ويفضل أن يكون سائلاً.

شعب الليمون.

كيس من مسحوق الخبز.

طريقة التحضير

يُسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية ويُدهن القالب بالزبدة حتى يصبح جاهزًا.

فِيْ وعاء، اخلطي الدقيق والبيكنج باودر.

يجب أن يكون الدقيق خالي من الشوائب وبعد وضعه نبدأ بخلط مكونات البودرة المقلوبة مع الدقيق.

نضع كل شيء ما عدا السكر ثم نضيف المكونات السائلة ونخلط جيداً.

هنا نضيف السكر شيئًا فشيئًا، ونضيف باقي المكونات ونخلط بعناية.

والخطوة هِيْ وضع الخليط فِيْ صينية مناسبة، ووضعه فِيْ الفرن حتى ينضج.

سيستغرق ذلك حوالي 60 دقيقة، ثم تتحول الكعكة إلى اللون الذهبي ثم تخرج صينية الكيك نخرجها من الفرن ونتركها تبرد قليلاً ثم نقطعها ونقدمها.

اصنع كعكة الشوكولاتة

مكونات

3 بيضات.

كوب ونصف دقيق.

كوب سكر بودرة.

1 متر كلفن من مسحوق الخبز.

2 م من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة، وإذا لم تكن متوفرة، يمكن استبدال كيسين عاديين من الفانيليا.

نصف كوب ماء.

طريقة التحضير