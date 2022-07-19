بطريقة الشيفات.. كيكة الزبادي الاسفنجية الرائعة فالخلاط هشة وخفِيْفة كالقطن وناعمة بطعم يجنن بمقادير اقتصادية فى دقائق

على طريقة الشيف كعكة الزبادي الرائعة و كعكة الزبادي من أشهى الأطباق التي يحبها الأطفال والكبار ؛ وذلك لسهُولة تناوله ونكهته المميزة، حيث يمكن تحضيره فِيْ التجمعات العائلية المختلفة وكذلك فِيْ الحفلات، لذلك سنقدم لك اليوم طريقة عمل بسكويت.
على طريقة الشيف كعكة الزبادي الرائعة
المكونات
- 2 كوب دقيق.
- كوب من السكر الناعم، أو يمكن إحضاره كَمْا هُو ثم طحنه للاستخدام.
- كوب زبادي بدون اضافات.
- ثلث كوب زيت ذرة.
- قليل من الملح.
- 3 بيضات.
- 1 متر R من الفانيليا ويفضل أن يكون سائلاً.
- شعب الليمون.
- كيس من مسحوق الخبز.
طريقة التحضير
- يُسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية ويُدهن القالب بالزبدة حتى يصبح جاهزًا.
- فِيْ وعاء، اخلطي الدقيق والبيكنج باودر.
- يجب أن يكون الدقيق خالي من الشوائب وبعد وضعه نبدأ بخلط مكونات البودرة المقلوبة مع الدقيق.
- نضع كل شيء ما عدا السكر ثم نضيف المكونات السائلة ونخلط جيداً.
- هنا نضيف السكر شيئًا فشيئًا، ونضيف باقي المكونات ونخلط بعناية.
- والخطوة هِيْ وضع الخليط فِيْ صينية مناسبة، ووضعه فِيْ الفرن حتى ينضج.
- سيستغرق ذلك حوالي 60 دقيقة، ثم تتحول الكعكة إلى اللون الذهبي ثم تخرج صينية الكيك نخرجها من الفرن ونتركها تبرد قليلاً ثم نقطعها ونقدمها.
اصنع كعكة الشوكولاتة
مكونات
- 3 بيضات.
- كوب ونصف دقيق.
- كوب سكر بودرة.
- 1 متر كلفن من مسحوق الخبز.
- 2 م من الكاكاو الخام.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة، وإذا لم تكن متوفرة، يمكن استبدال كيسين عاديين من الفانيليا.
- نصف كوب ماء.
طريقة التحضير
- ابدأ بالتأكد من نظافة الدقيق عن طريق نخله ثم إضافة مسحوق الخبز.
- ثم نضيف الكاكاو والملح، ثم نخلط المكونات حتى تتداخل وتتوازن.
- يخفق البيض والسكر فِيْ الخلاط الكهربائي القياسي، مع الاستمرار فِيْ تكوين خليط كريمي.
- فِيْ هذه الأثناء، نخفق الزبدة باستمرار على سرعة متوسطة، ثم نضيف الدقيق ونخفق جميع المكونات معًا حتى تتوازن جيدًا.
- نضعها فِيْ صينية مدهُونة بالقليل من الزبدة، ثم نضعها فِيْ فرن تم تسخينها وتحضيرها على حرارة 180 درجة، واستمروا كعكة الزبادي يستغرق حوالي 40 دقيقة إلى اللون البني.
- ثم أخرجه وانتظر حتى تنخفض درجة حرارته ثم اقطعه.