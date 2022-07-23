بطريقة سهلة وسريعة حضري بسكويت التمر الناعم بطعم رائع ولذيذ

ملفات تعريف الارتباط لينة التمر، وهُو من المنتجات المخبوزة اللينة والهشة التي تحتوي على قيمة غذائية عالية لاحتوائه على التمر، مما يمد الجسم بالعديد من الفوائد المهمة، فهُو يعتبر من أفضل الأطعمة التي يجب تقديمها للأطفال، حيث يعمل على توفِيْره. الجسم غني بالطاقة لاحتوائه على السكريات الطبيعية، ويتميز هذا البسكويت بقوامه المقرمش، فهُو ناعم جدًا ومناسب جدًا أيضًا مع المشروبات الساخنة مثل الشاي والحَلْيب، وهُو مناسب جدًا للإفطار أو يمكن تقديمه بين الوجبات رئيسي هُو ملف تعريف ارتباط سهل وبسيط ويتميز بسهُولة التحضير وتوافر مكوناته فِيْ جميع المنازل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكَمْ متابعينا الكرام. كيفِيْة عمل ملفات تعريف الارتباط الناعمة بخطوات سهلة وبسيطة.

المكونات لعمل ملفات تعريف الارتباط الناعمة

تُصنع ملفات تعريف الارتباط من مكونات يسهل الحصول عليها فِيْ المنزل، وهِيْ كالتالي

3 أكواب دقيق أبيض ناعم.

كوب سكر بودرة.

4 بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

قليل من الملح

للحشو

نصف كيلو عجينة تمر.

ملعقة صغيرة سمن.

ملعقة قرفة.

كيف تستعد

إنها تستعد ملفات تعريف الارتباط التمر الناعمة بخطوات بسيطة كالتالي –

أولاً، نقوم بإعداد وعاء عميق ونخلط الدقيق جيدًا بمصفاة سلكية لإزالة الكتل والشوائب. ثم نضيف البيكنج بودر والملح ويقلب الخليط حتى يتجانس جيداً ثم يترك جانباً. ثم نخلط الزبدة والسكر جيداً فِيْ وعاء الخلاط الكهربائي حتى تبدو كريمة. ثم نضيف البيض واحدًا تلو الآخر مع إضافة الفانيليا ونخفق جيدًا حتى يتضاعف حجمها جميعًا ويكون لدينا خليط رقيق مثل الكريمة. نضيف تدريجياً خليط الدقيق السابق إلى خليط الزبدة والسكر والبيض ونخلط جيداً على سرعة متوسطة حتى يتجانس ونحصل على عجينة ناعمة وسلسة. توضع العجينة على شكل كرة كبيرة وتوضع فِيْ وعاء مدهُون بالقليل من الزيت، ثم تغطى بكيس بلاستيكي وتوضع فِيْ الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك جيداً.

كيفِيْة تحضير حشوة البسكويت