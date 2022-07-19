بطريقة سهلة وسريعة حضري كفتة البطاطس المقرمشة بطعم روعة

كفتة البطاطس المقرمشة هِيْ وجبة سهلة ورخيصة تقدم مع الكاتشب او المايونيز، وتتكون من مكونات بسيطة جدا ومتوفرة فِيْ كل منزل، محضرة بحشوة الجبن او يمكن تقديمها بمفردها بدون حشوات، لها نكهة خاصة ولذيذة النكهة التي تتميز بطبقة مقرمشة من الخارج، ناعمة وطرية من الداخل، فهِيْ جيدة ولذيذة، وتعتبر من الأطعمة المفضلة لدى الأطفال والكبار، حيث أنها وجبة خفِيْفة للغاية واقتصادية، ويتم تحضيرها فِيْ غضون دقائق قليلة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكَمْ متابعينا الكرام طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة بالطريقة السهلة بخطوات بسيطة للغاية.

مقادير كفتة البطاطس المقرمشة

تتكون كفتة البطاطس من مكونات سهلة وبسيطة كالتالي

كيلوغرام من البطاطس

قطعة جزر مبشورة.

ملعقة بقدونس مفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بابريكا.

رشة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كَمْون.

2 ملاعق كبيرة دقيق.

لحشوة مكعبات جبنة الموزاريلا.

التغطية.

بيضة.

2 ملاعق كبيرة من الحَلْيب.

رشة ملح وفلفل.

بقسماط.

زيت للقلي

كيف تستعد

إنها تستعد كفتة البطاطس المقرمشة بخطوات سهلة وبسيطة كالتالي –

قشري البطاطس ثم قطعيها إلى مكعبات صغيرة ثم اسلقيها بكَمْية كبيرة من الماء ورشة ملح على نار متوسطة. ثم نترك البطاطس حتى تنضج تمامًا، ثم نصفِيْها جيدًا من الماء، ثم نضعها فِيْ وعاء عميق. اهرسي البطاطس حتى تصبح ناعمة جدًا، ثم أضيفِيْ الجزر المبشور والبقدونس. ثم نضيف البهارات والملح والفلفل والكزبرة والكَمْون والبابريكا، ثم نضيف الدقيق ونقلب جميع المكونات حتى تصبح متجانسة.

طريقة التدريب