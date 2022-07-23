بطريقة صحية ومقرمشة كالمطاعم اعملي البطاطس المقلية بدون امتصاص زيت كتير بطعم لذيذ

كيفِيْة صنع البطاطس المقلية، هناك عدة طرق لعمل البطاطس المقلية لأنها من أحَلْى الأطعمة السريعة اللذيذة المعروضة فِيْ أي وقت خاصة للأطفال لأنها سهلة الأكل وذات مذاق لذيذ وجميل. يمكن تحضير الأصابع ويمكن تقديمها مقرمشة مثل البطاطس المقلية وأيضًا بطريقة أخرى مثل الكرات المقلية والوصفات الأخرى العديد من البطاطس المقلية المقرمشة، إليك بعض الوصفات لعمل البطاطس المقلية.

مكونات الطريقة الأولى للبطاطس المقلية

2 حبة بطاطس متوسطة.

نصف كوب دقيق.

ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل حار.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع كوب ماء.

الكثير من الزيت للقلي.

طريقة-

فِيْ وعاء متوسط ​​، نضع الطحين والملح والفلفل الأسود والصلصة الحارة ونضيف الماء ونخلط جيداً.

قشر البطاطس وقطعيها إلى أصابع وعسل جيداً.

نضيف البطاطس إلى الخليط المحضر ويقلب جيدا حتى تنضج البطاطس مع الخليط.

ضع مزيج البطاطس فِيْ الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا.

بعد ساعة نخرجها من الثلاجة ونقليها فِيْ مقلاة مع الكثير من الزيت الساخن.

اتركيه فِيْ الزيت حتى يصل إلى اللون الذهبي ويصبح مقرمشًا.

قم بإزالته من الزيت على مناديل ورقية لإزالة الزيت الزائد.

تقدم فِيْ طبق تقديم مع صلصة الطماطم والمايونيز.

مكونات الطريقة الثانية للبطاطس المقلية

3 قطع بطاطس وسط.

ماء لغلي البطاطس.

دقيق أبيض.

2 بيض مخفوق.

بسكويت مطحون.

يرش الفلفل الأسود.

يرش الملح.

جبنة شيدر او موتزاريلا.

الكثير من الزيت للقلي.

طريقة-