بطريقة طرية ومورقة أصنعي خبز التورتيلا بمقادير مظبوطة لعمل جميع الحشوات والطعم رهِيْب

يوجد أنواع عديدة من الخبز منها خبز التورتيلا والخبز الفاخر والخبز المصري وغيرها الكثير، وأكثر أنواع الخبز استخدامًا هُو خبز التورتيلا، حيث يتميز بطعمه الجميل، فنجد أن الكثير من الناس يفضلون شراء هذه الأخبار من المتاجر لكن البعض يفضل خبز هذا الخبز فِيْ المنزل بطريقة سهلة، حيث أن المكونات التي يتكون منها خبز التورتيلا بسيطة ورخيصة، وكلها متوفرة فِيْ أي منزل، ومن بين مكوناته أو مكوناته دقيق، وبيكنج بودر، الزيت وغيره. يمكن عمل كَمْية كبيرة من هذا الخبز وحفظها فِيْ الفريزر لفترة طويلة، ويمكن استخدام خبز التورتيلا فِيْ العديد من الأطباق، حيث يتم حشوها عادة بالشاورما، إما لحم بقري أو دجاج، كَمْا وكذلك نوع من الخبز يوضع على الموقد فِيْ مقلاة مسطحة.

مكونات خبز التورتيلا

ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض منخول.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

نصف كوب زيت نباتي.

ملعقتان كبيرتان من الحَلْيب البودرة.

كَمْية كافِيْة من الماء الدافئ للعجن.

كيفِيْة صنع خبز التورتيلا