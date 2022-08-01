بطريقة طرية ومورقة أصنعي خبز التورتيلا بمقادير مظبوطة لعمل جميع الحشوات والطعم رهِيْب

يوجد أنواع عديدة من الخبز منها خبز التورتيلا والخبز الفاخر والخبز المصري وغيرها الكثير، وأكثر أنواع الخبز استخدامًا هُو خبز التورتيلا، حيث يتميز بطعمه الجميل، فنجد أن الكثير من الناس يفضلون شراء هذه الأخبار من المتاجر لكن البعض يفضل خبز هذا الخبز فِيْ المنزل بطريقة سهلة، حيث أن المكونات التي يتكون منها خبز التورتيلا بسيطة ورخيصة، وكلها متوفرة فِيْ أي منزل، ومن بين مكوناته أو مكوناته دقيق، وبيكنج بودر، الزيت وغيره. يمكن عمل كَمْية كبيرة من هذا الخبز وحفظها فِيْ الفريزر لفترة طويلة، ويمكن استخدام خبز التورتيلا فِيْ العديد من الأطباق، حيث يتم حشوها عادة بالشاورما، إما لحم بقري أو دجاج، كَمْا وكذلك نوع من الخبز يوضع على الموقد فِيْ مقلاة مسطحة.
مكونات خبز التورتيلا
- ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض منخول.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة سكر.
- نصف كوب زيت نباتي.
- ملعقتان كبيرتان من الحَلْيب البودرة.
- كَمْية كافِيْة من الماء الدافئ للعجن.
كيفِيْة صنع خبز التورتيلا
- نحضر وعاء عميق ونضع ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض المنخل فِيْ هذا الوعاء ونضيف ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ثم أضيفِيْ ملعقة كبيرة من مسحوق الخبز ونصف ملعقة صغيرة من السكر، ثم قطعي ملعقتين كبيرتين من الحَلْيب المجفف إلى النصف.
- اخلطي جميع المكونات الجافة معًا وأضيفِيْ الماء الدافئ تدريجيًا مع الاستمرار فِيْ العجن للحصول على عجينة ناعمة ومتماسكة.
- تغطى هذه العجينة ونتركها ترتاح لمدة خمس عشرة دقيقة وننشرها بسهُولة ثم نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات متوسطة.
- نترك هذه الكرات الصغيرة أيضًا حتى تستريح قليلاً، ثم يتم شدها بحيث تصبح على شكل دائرة ورقيقة، وبعد صنع كل هذه الكرات الصغيرة، نضع وعاءًا مسطحًا على النار.
- ونضع قطرة من الزيت النباتي فِيْ هذا الوعاء ويفضل أن تكون النار هادئة جدا وعندما يكون الوعاء ساخنا نضع هذا الخبز ونتركه حتى يتغير لونه من الجانبين ثم نخرجه ونضعه على طبق وعندما يبرد تمامًا يمكننا استخدامه.