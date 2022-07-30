بطريقة مختلفة وتتبيلة سرية أعملي كفتة الحاتي المشوية على أصولها بطعم ومذاق ألذ من المطاعم

تعتبر كفتة هاتي من الأطباق الشهِيْة ذات المذاق الرائع. كل الناس يحبون أكله، وخاصة الشباب. إنهم يحبون تناوله حقًا، لأنه يعتبر طعامًا خفِيْفًا لا يحتوي على الكثير من الدهُون. وبصرف النظر عن ذلك فإن كفتة هاتي هِيْ من الأطباق الشهِيْرة فِيْ كثير من الدول العربية وخاصة فِيْ مصر، ويفضل معظم الناس تناولها فِيْ المطاعم وعادة ما يطلبونها كوجبات سريعة، لذلك هم فِيْ السندويشات والوجبات السريعة. يضيفون كَمْية من سلطة الطحينة أو الخضار مثل الطماطم والجرجير وغيرها، لكن هذه السندويشات قد تكون أحيانًا غير صحية لأنها تحتوي على كَمْية كبيرة من الدهُون التي يمكن أن تصيب الإنسان ببعض الأمراض.

مكونات كفتة هاتي

كيلو لحم مفروم.

كوبان كبيران من الخبز المحمص الطري.

كوب كبير من البقدونس المفروم.

بصلتان كبيرتان مبشوران.

ثلاث فصوص ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة ملح وواحدة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم والزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة من كل من مسحوق الثوم ومسحوق البصل.

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

طريقة عمل كفتة هاتي