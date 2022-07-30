بطريقة مختلفة وتتبيلة سرية أعملي كفتة الحاتي المشوية على أصولها بطعم ومذاق ألذ من المطاعم

تعتبر كفتة هاتي من الأطباق الشهِيْة ذات المذاق الرائع. كل الناس يحبون أكله، وخاصة الشباب. إنهم يحبون تناوله حقًا، لأنه يعتبر طعامًا خفِيْفًا لا يحتوي على الكثير من الدهُون. وبصرف النظر عن ذلك فإن كفتة هاتي هِيْ من الأطباق الشهِيْرة فِيْ كثير من الدول العربية وخاصة فِيْ مصر، ويفضل معظم الناس تناولها فِيْ المطاعم وعادة ما يطلبونها كوجبات سريعة، لذلك هم فِيْ السندويشات والوجبات السريعة. يضيفون كَمْية من سلطة الطحينة أو الخضار مثل الطماطم والجرجير وغيرها، لكن هذه السندويشات قد تكون أحيانًا غير صحية لأنها تحتوي على كَمْية كبيرة من الدهُون التي يمكن أن تصيب الإنسان ببعض الأمراض.
مكونات كفتة هاتي
- كيلو لحم مفروم.
- كوبان كبيران من الخبز المحمص الطري.
- كوب كبير من البقدونس المفروم.
- بصلتان كبيرتان مبشوران.
- ثلاث فصوص ثوم مهروس.
- ملعقة صغيرة ملح وواحدة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة من بهارات اللحم والزنجبيل.
- نصف ملعقة صغيرة من كل من مسحوق الثوم ومسحوق البصل.
- نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
طريقة عمل كفتة هاتي
- نحضر طبق عميق ونضع فِيْه كيلو من اللحم المفروم ونضيف بصلتين كبيرتين ويفضل أن تكون مبشورة.
- ثم نضع كوبين كبيرين من التوست الطري ثم نضيف ثلاث فصوص من الثوم المهروس وكوب كبير من البقدونس المفروم.
- ثم نضيف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود وملعقة صغيرة من البهارات للحوم والزنجبيل.
- ونضيف نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم ومسحوق البصل ونضع نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
- نعجن كل هذه المكونات جيدًا ونضع الكفتة فِيْ الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا، ثم نشغل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- نحضر صينية ونضع عليها ورق ألومنيوم ونشحمها بالزيت، ثم نضع الكفتة فِيْ بعض الأصابع بالحجم المرغوب ونضعها فِيْ الصينية ونضعها فِيْ الفرن ونتركها حتى تستقر الكفتة جيداً.