بطريقة مختلفة ولذيذة أعملي كفتة البطاطس الأقتصادية بطعم ومذاق روعة

من أشهى أنواع الكفتة التي يحبها كل الناس هِيْ كفتة البطاطس، وتوجد أنواع عديدة من الكفتة بجانب كفتة البطاطس، لكنها تتميز بأنها لذيذة ورائعة وذات مذاق جميل للغاية، وبصرف النظر عن طريقة عمل كفتة البطاطس فهِيْ سريعة وسهلة، والمكونات التي تتكون منها هذه الوجبة بسيطة، ومنها البطاطس، البقدونس المفروم، البيض، إلخ. كل هذه المكونات موجودة فِيْ أي منزل، لذا فهِيْ تعتبر من الأطعمة الرخيصة التي يمكننا تناولها فِيْ الغداء أو العشاء.
مقادير كفتة البطاطس
- نصف كيلو بطاطس.
- كَمْية كافِيْة من الماء.
- بيضتان
- كوب كبير من البقدونس المفروم.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة كَمْون وكزبرة مجففة.
- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
- كَمْية الجبن
- كوب كبير من الخبز المحمص الطري.
- كوب كبير من الدقيق الأبيض.
- كَمْية كافِيْة من الزيت النباتي للقلي.
طريقة عمل كفتة البطاطس
- نضع قدرًا على النار ونضع فِيْه كَمْية كافِيْة من الماء ونترك الماء حتى يغلي، فِيْ هذا الوقت نقشر البطاطس ونغسلها جيدًا ونقطعها إلى مكعبات.
- ضعي مكعبات البطاطس فِيْ الماء المغلي، وأضيفِيْ إليها رشة ملح واتركيها حتى تغلي جيدًا، ثم ارفعيها عن النار.
- صفِيْها وضعيها فِيْ وعاء واهرسي البطاطس حتى تصبح طرية، أضيفِيْ بيضة وضعي كوبًا كبيرًا من البقدونس المفروم.
- ثم أضيفِيْ ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الكَمْون والكزبرة المجففة، وأضيفِيْ نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نعجن كل هذه المكونات ونتركها فِيْ الثلاجة أو الفريزر لمدة ساعة أو أكثر، ثم يتم تشكيل البطاطس على شكل كرات متوسطة الحجم.
- نملأ كرات البطاطس بمزيج من أنواع الجبن المختلفة ثم نضع مقلاة عميقة على النار ونصب فِيْها كَمْية من الزيت ونحضر طبق بيضة ورشة ملح وفلفل أسود ونخفق.
- نحضر صحن اخر ونضع عليها فتات الخبز ووعاء طحين ثم نضع كرات البطاطس المحشوة فِيْ الدقيق ثم فِيْ البيض ثم فِيْ فتات الخبز وأخيرا نضعها فِيْ الزيت الساخن حتى تبقى ذهبي ومقرمش.