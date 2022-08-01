بطريقة مختلفة ولذيذة أعملي كفتة البطاطس الأقتصادية بطعم ومذاق روعة

من أشهى أنواع الكفتة التي يحبها كل الناس هِيْ كفتة البطاطس، وتوجد أنواع عديدة من الكفتة بجانب كفتة البطاطس، لكنها تتميز بأنها لذيذة ورائعة وذات مذاق جميل للغاية، وبصرف النظر عن طريقة عمل كفتة البطاطس فهِيْ سريعة وسهلة، والمكونات التي تتكون منها هذه الوجبة بسيطة، ومنها البطاطس، البقدونس المفروم، البيض، إلخ. كل هذه المكونات موجودة فِيْ أي منزل، لذا فهِيْ تعتبر من الأطعمة الرخيصة التي يمكننا تناولها فِيْ الغداء أو العشاء.

مقادير كفتة البطاطس

نصف كيلو بطاطس.

كَمْية كافِيْة من الماء.

بيضتان

كوب كبير من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة كَمْون وكزبرة مجففة.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

كَمْية الجبن

كوب كبير من الخبز المحمص الطري.

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

كَمْية كافِيْة من الزيت النباتي للقلي.

طريقة عمل كفتة البطاطس