بطلها البحث عَنّْ السعادة.. قصص نجاح لـ4 من أبرز مؤسسي الشركات الناشئة

على مدى السنوات القليلة الماضية، ظهرت مجموعة متميزة من رواد الأعمال الشباب الذين يُنسب إليهم الفضل فِيْ إطلاق مجموعة من الشركات الناشئة التي ظهرت بسرعة.

بعض هؤلاء الرواد الشباب لديهم قصص ملهمة، عاشوا خلالها العديد من الصعوبات التي نجحوا فِيْ التغلب عليها لتحقيق النجاح الذي كانوا يطمحون إليه، ونذكر فِيْ هذه القِصَّة أمثلة عليها.

جيف سميث

بعد أن خاض عدة تجارب فِيْ العمل على تأسيس شركات ناشئة، أدرك جيف سميث أن الثروة الحقيقية تكَمْن وراء هذه المشاريع الخاصة، والتي ستمنعه ​​من العمل بشكل يومي كَمْا فعل فِيْ البحث عَنّْ مصدر تمويل لدراساته عام 2008. .

بعد التخرج من جامعة ستانفورد بدرجة دكتوراه. فِيْ صناعة الموسيقى القائمة على الكَمْبيوتر، هذه التكنولوجيا الثورية التي ساعدت الملايين من صانعي الموسيقى فِيْ جميع أنحاء العالم، والتي طورها سميث من خلال تطبيقه الفريد لصنع الأغاني الإلكترونية.

فلاديمير جندلمان

أحد رواد الأعمال الذين ظهروا فِيْ السنوات الأخيرة هُو الروسي فلاديمير جيندلمان، مؤسس شركة فولدرز.

Gendelman رجل أعمال روسي هاجر مع عائلته إلَّى الولايات المتحدة، ولم يكن يمتلك أكثر من 500 دولار، لكنه تمكن من الحصول على منزل والتكَيْفَ، حتى بدأ مشاريعه الأولى، من خلال افتتاح متجر صيانة كَمْبيوتر، والذي كان مدخل تأسيس شركته التي حققت العديد من الجوائز كانت من بين أسرع الشركات الخاصة نموًا فِيْ الولايات المتحدة عامي 2015 و 2016.

نيت مارتن

من بين نماذج النجاح الملهمة، يأتي نيت مارتن، المبتكر الشاب فِيْ مجال إنتاج الألعاب، والذي كافح فِيْ حياته كطالب متأخر دائمًا، ولم يتطلع إلَّى النجاح الأكاديمي، قبل أن يقرر شق طريقه فِيْ عمل تأسيس شركة Puzzle Break، لتكون مقراً لممارسة أبرز إنجازاته. إنها لعبة غرف الهروب التي أنشأها Nate، والتي حصدت الملايين.

ماري بيث هايلاند

من بين رواد الأعمال الشباب الذين أطلقوا بنجاح عالم ريادة الأعمال ماري بيث هايلاند، مؤسسة SparkVision.

ركزت هذه الشركة على موضوع تجاهله العديد من رواد الأعمال، وهُو تنمية الثقافة السائدة فِيْ مكان العمل، لخلق بيئة إيجابية يشعر فِيْها الموظفون بالسعادة والاستقرار النفسي لتحقيق النجاح، وتعمل ماري على تحقيق ذلك من خلال شركتها، SparkVision وكوادرها.