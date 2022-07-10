بطل الحد الجنوبي الحازمي يفي بوعده لوالدته بالحج

الناس لديهم دول يعيشون فيها … باستثناء السعوديين. بهذه الكلمات بدأ البطل العميل الرقيب أحمد الحازمي، أحد ضحايا عاصفة الحزم، حديثه، مضيفًا “لست متفاجئًا بالعناية والاهتمام الذي نلقاه من قبلنا. القيادة الرشيدة حفظكم الله ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، ما عشناه من الاستقبال الحار كرم الضيافة، الاهتمام الكبير والحماس لتوفير أجواء الراحة والطمأنينة أثناء أداء مناسك الحج أمر يتطلب الثناء ويدعو إلى الفخر والاعتزاز “.

يصرخ الأبطال بفخر ووهم

ومضى الحازمي في وصف اللحظات التي عاشها أبطال الحد الجنوبي في الميدان “في ميدان الشرف الأبطال يصرخون بكل فخر وعزم، ويركضون للمجد، جنس الفرسان، يقبلون في نفوسهم”. حقيقة واعتقاد صادق سواء كان نصرًا أو استشهادًا، نتذكر أرضًا احتضنتنا وسرت على رمالها، وشربنا من مياهها، وظلالها تملأنا، وباركنا خيرها، وهذا ما يزيد. إصرارنا وإصرارنا مع إخواننا المتمركزين على الحدود الجنوبية على أن نكون حازمين وثابتين “.

وأضاف الحازمي وفق الله له في مرافقة والده المشلول في الحج منذ سنوات، حيث وعد والدته بمرافقتها في الحج في العام التالي، ولكن الله عز وجل أراده أن يتأذى وهو مدافع عن عودة الوطن الحبيب حاملة على كتفيه وعد والدته، ومع ما يترتب عليه من عجز، فقد أراد دائمًا تحقيق رغبته في الحج، حتى حانت لحظة الوفاء عندما تلقى خطاب قبوله واثنين من أعضاء عائلته ضمن برنامج ضيف الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد بالتنسيق مع القوات المشتركة، مقدمين شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين. المساجد الحرمين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – الذي لا يألو جهداً في تقديم كل ما يضمن راحة الحجاج مشيداً بالخدمات التي يتلقاها الحجاج ضمن البرنامج الذي قدم أرقى الخدمات. بأفضل المعايير.