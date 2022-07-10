بطل الحد الجنوبي العلياني إصابتي وسام أعتز به وأتشرف وأفتخر به

أكد صالح محمد العليان، أحد أبطال الحد الجنوبي، أن استضافته وعائلته ضمن برنامج ضيف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة وزيارة الحج هذا العام 1444 هـ، أعلمنا من المصلحة الأبوية التي نتلقاها من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ومن الدعم والرعاية التي يحصل عليها جميع أبناء الوطن، وخاصة أبطال قواتنا المسلحة من الاتجاه العقلاني قبل وبعد. جرحنا في ميدان الشرف والعزة على الحدود الجنوبية.

مجال الشرف والمجد والكرامة

وأوضح العليان أن إصابته بميدان الشرف والعزة والكرامة وسام عزيز في أي مكان لدفاعي عن الوطن وإخلاصي لحماية حدوده من الأعداء، مشيدا بالخدمات التي يقدمها لهم. الشؤون الإسلامية. الشؤون والدعوة والإرشاد التي تشرف على تنفيذها بالتنسيق مع قيادة القوات المشتركة لأداء فريضة الحج. في هذا العام 1444 هـ.