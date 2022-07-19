بطل “زهرة الثالوث” يدعم أنباء خلافه مع إيبرو شاهِيْن بعد تصرفه الأخير

أيد الممثل التركي أكين أكينوزو بطل مسلسل “زهرة الثالوث” خبر خلافه مع زميله إبرو شاهِيْن بعد أن رفض الأخير الإجابة على سؤال صحفِيْ حول تهنئته بزواجهما.

وأشارت تقارير فنية تركية إلَّى أن أكينوزو لم يرد على سؤال الصحفِيْ، لذلك بدا محرجًا، لأنه ابتسم وقال “عمل جيد لك”، ثم غادر وصديقته التي رافقته من المكان.

وكانت الأنباء قد أفادت فِيْ وقت سابق أن هناك عداء بين بطلي مسلسل زهرة الثالوث، نتيجة مواجهته إبرو شاهِيْن عَنّْد ورود أنباء بأنه كان يصرخ ويقاتل خلف كواليس المسلسل بشخصيته، و وقيل وقتها أنه شتمهم وسبهم.

وأضاف أن أكين دمر قافلته بعد أن حذره مديرو الإنتاج من تأخره عَنّْ التصوير، فحدث مشاجرة بينه وبين شخص ترك المكان وغادر ولم يعد رغم أن فريق العمل توقعته. .

وهكذا؛ أعجبت إبرو شاهِيْن بتغريدة تقول “العَنّْف وسيلة للرجال ذوي الأخلاق السيئة. ألبرت أينشتاين.

احتفلت إبرو بزفافها الثاني قبل أيام فِيْ اسطنبول، حيث أقامت هِيْ وصديقها لاعب كرة السلة الشهِيْر جيدي عثمان حفلة كبيرة حضرها العديد من الأصدقاء، على عكس الحفل الأول الذي اقتصر على عدد محدود من العائلات. فِيْ مقدونيا

أقيم الحفل الأول ومراسم الزواج فِيْ مقدونيا ؛ لأن جيدي عثمان من أصل مقدوني. ذكر كل من إبرو وجدي عثمان أنهما احتفلتا بزفافهما الثاني لمشاركة ذكريات جميلة مع الأصدقاء.

يعتبر جيدي عثمان من أبرز لاعبي كرة السلة فِيْ تركيا، ومن مواليد عام 1995. بدأ مسيرته الاحترافِيْة فِيْ كرة السلة عام 2011، وارتبط بأبيرو شاهِيْن بعد علاقة غرامية منذ أكثر من عام توجت بالزواج.

يشار إلَّى أن إبرو حقق شهرة كبيرة بعد مشاركته فِيْ مسلسل “زهرة الثالوث” قبل ثلاث سنوات، ليصبح من أبرز النجوم فِيْ تركيا، ثم قدم لاحقًا المسلسل التاريخي “الملحمة”.