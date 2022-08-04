بطل مسلسل Moon Knight يستمتع بأجواء النيل.. وجزء ثان فِيْ الطريق

أعلن المنتج والمدير التنفِيْذي لمسلسل Marvel Moon Knight، محمد دياب، وبطل الأكشن أوسكار إسحاق، عَنّْ حضور الجزء الثاني من العمل، والذي سيتم بثه على منصة “Disney Plus”.

وهِيْ أن ابنة محمد دياب نشرت مؤخرًا مقطع فِيْديو عبر حسابها فِيْ تطبيق “تيك توك” يظهر فِيْه والدها جالسًا بجانب أوسكار إسحاق على متن يخت وسط نهر النيل، عَنّْدما يسألهم سؤالاً. حيث قالت “السؤال الذي يدور فِيْ أذهان الجميع، هل سيكون هناك جزء ثان من المسلسل المشهُورون” التفت إليها أوسكار وأجابها “وإلا لماذا نحن فِيْ القاهرة” انتهى.

عَنّْد تصوير فِيْلم Moon Knight فِيْ مايو الماضي، قيل إن التكَمْلة غير محتملة ؛ أكدت كل من Disney و Marvel أن العرض سيبقى مسلسلًا قصيرًا عَنّْدما تم تقديمه فِيْ جوائز Emmy فِيْ فئة المسلسلات المحدودة.

من ناحية أخرى، صرح أوسكار صراحة أنه لا توجد خطط رسمية لمواصلة تصوير المسرحية.

ولكن الآن تبدو الأمور مختلفة. أكد دياب اهتمامه بمواصلة قِصَّة Moon Knight، وعزمه الخوض فِيْ العمق الغامض والافتراضي “Mark Spector”، المتجسد فِيْ شخصية “Jack Lockley”، والذي تم تقديمه فِيْ نهاية الموسم الأول من المسلسل. . دوري الدرجة الاولى الايطالي. .

قال دياب “أريد أن أرى عالمه … الكل مفتون به للغاية، وأريد أن أرى ما يحدث بين تلك الومضات … من هُو، وماذا يحب ومن يحب من المرح بالنسبة لي “.

تحدث كاتب المسرحية، جيريمي سلاتر، أخيرًا عَنّْ استمرار قِصَّة المسلسل، وتطرق إلَّى الدوافع المجهُولة لـ “جاك لوكلي”، فقال “هل هُو صديق هل هُو عدو هذه “أسئلة مثيرة للاهتمام حقًا لمن يتولى المسؤولية. أيا كان من يروي قِصَّة Moon Knight التالية، سواء كنت أنا أو شخصًا آخر، فهذا وعد مثير. قِصَّة هذا الرجل لم تنته بالتأكيد.”

تدور أحداث فِيْلم Moon Knight حول ستيفن جرانت، صاحب متجر الهدايا المتواضع، الذي يلعب دوره أوسكار نيوتن، الذي يكتشف أنه يعاني من اضطراب الهُوية الانفصالية من خلال غروره القوي.

يتعلم ستيفن أن الشخصية التي تتعايش مع جسده (مارك سبيكتور) هِيْ البطل الخارق “مون نايت”، وهُو كائن قوي منحه إله القمر خونسو قوى خارقة.

يعمل الثنائي (ستيفن ومارك سبيكتر) معًا لمنع زعيم الطائفة الشريرة آرثر هارو، الذي يلعبه إيثان هُوك، من إحياء إله هائل يُدعى أميت.

مشهد ما بعد الاعتمادات فِيْ Moon Knight الجزء الأول أظهر جيك لوكلي فِيْ دور مارك الثالث، وهُو شخصية راسخة فِيْ كاريكاتير مارفل.