بطل من الصحة أزمة والدتي لم تمنعني من خدمة الحجاج

واصل مستشار الفيزياء الطبية الدكتور عبد الله الدوسري، رئيس لجنة الأشعة والسلاح بوزارة الصحة، عمله مع زملائه المشاركين في خدمة الحج لهذا العام، على الرغم من إصابة والدته بنوبة قلبية، مع إصابة والدته بنوبة قلبية. بداية موسم الحج.

تقرير الدكتور الدوسري خلال عمله الميداني والتفتيش على أقسام الأشعة في مستشفيات مشاعر عن الأزمة الصحية التي تعرضت لها والدته، ونتيجة لذلك تم إدخالها إلى مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة حيث زارها وتأكد من صحتها، وبعد أن استقرت حالتها بحمد الله، بعد قسطرة قلبية، عادت إلى الدوسري لتواصل مهامها في الإشراف على الحج.

وأعرب الدوسري عن حماسه لخدمة الحجاج والاستماع إلى صلاتهم الجميلة وكسب الثواب، ورغبته في المشاركة في إنجاح الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لإنجاح موسم الحج.