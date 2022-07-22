في هذا التقرير يستعرض “كورة 365” بطولات الزمالك في عهد مرتضى منصور رئيس النادي الحالي، بعد أن توج الفريق الأبيض أمس بلقب كأس مصر للمرة 28 في تاريخه على حساب الأهلي. .

تغلب الزمالك على غريمه التقليدي الأهلي 2-1 في مباراة قوية جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي يوم الخميس وسجل الأبيض (زيزو – الإمام عاشور) فيما سجل الأحمر هدف (حسام حسن). ).

بطولات الزمالك مع مرتضى منصور

أضاف الزمالك بطولة جديدة خلال رئاسة المستشار مرتضى منصور بالنادي، تمكن خلالها الفريق الأبيض من الفوز بالعديد من الألقاب على مدار قرابة 8 سنوات منذ توليه رئاسة النادي عام 2014 حتى الوقت الحاضر.

ارتفع عدد ألقاب الزمالك خلال رئاسة مرتضى منصور للنادي إلى 13 لقبًا بين البطولات المحلية والأفريقية والعربية وكان كالتالي

توج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز مرتين في عهد مرتضى منصور، من 2014 حتى الآن.

حيث فاز الزمالك بلقب الدوري لأول مرة مع مرتضى منصور في موسم 2014-2015، وكان فيريرا مدرب الفريق في ذلك الوقت.

فيما توج الزمالك بلقب الدوري مرة أخرى الموسم الماضي 2022-2022، بعد فوزه على غريمه الأهلي.

ورغم إقالة مرتضى منصور من رئاسة النادي لعدة أشهر في الموسم الماضي، إلا أنه ساهم بشكل كبير في تتويج الفريق باللقب هذا الموسم بفضل الصفقات القوية التي أبرمها للنادي.

6 كأس مصر للزمالك في عهد “المستشار”

تمكن فريق الزمالك من تتويج 6 ألقاب في كأس مصر في عهد المستشار مرتضى منصور في الأعوام 2014 و 2015 و 2016 و 2022 و 2022، وأخيرا لقب الأمس لموسم 2022-2022 على حساب الأهلي.

كما فاز الفريق الأبيض بلقب كأس السوبر المصري “مرتين” الموسم الأول 2015-2016، 2022-2022.

ألقاب أفريقية وعربية حققها الزمالك مع مرتضى

لم تقتصر بطولات الزمالك في عهد مرتضى منصور على البطولات المحلية فقط.

واستطاع الزمالك تحقيق بعض البطولات العربية والأفريقية أيضا في عهد المستشار مرتضى منصور.

فاز الزمالك بكأس الاتحاد الأفريقي 2022 لأول مرة في تاريخ النادي، على حساب نهضة بركان المغربي.

كما فاز الفريق الأبيض بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي.

وعلى الصعيد العربي، فاز فريق الزمالك بكأس السوبر السعودي على حساب الهلال السعودي عام 2022.

مرتضى منصور يسعى للحصول على لقب تاريخي في الزمالك

لا يزال أمام مرتضى منصور فرصة ذهبية ليضيف إلى نتائجه في البطولة مع الزمالك هذا الموسم.

يأمل مرتضى منصور أن يصبح الرئيس الأكثر تتويجًا في تاريخ الزمالك.

الزمالك يمكنه الفوز بثلاث بطولات جديدة على الأقل في الموسم الحالي 2022-2022.

يتصدر فريق الزمالك جدول الدوري الممتاز بفارق 9 نقاط عن غريمه الأهلي.

كما وصل إلى دور الـ16 في النسخة الجديدة من كأس مصر 2022-2022 ويواجه الإسماعيلي.

الزمالك ينتظر مباراة جديدة ضد الأهلي في كأس السوبر يوم 28 أكتوبر.

كما يمكن لمرتضى منصور إضافة بطولات أخرى حتى نهاية رئاسته للقلعة البيضاء.