بطولات ليفاندوفسكي 2022 ، قد أثار الاهتام من قبل الكثيرين من المشجعينت والمهتمين بكرة القدم التعرف على اللاعب المميز صاحب المهارة والمراوغة العالية البولندي ليفاندوفسكي ، والذي جاءت تلك التسائلات بحثاً عن الانجازات والبطولات التي حازة عليها خلال مسيرته الكروية ، ويعد من اللاعبين المهاجمين العظماء في تاريخ الساحرة المستديرة. ، كما حقق اللاعب نجاحات فردية وجماعية على مستوى الأندية ، تابعوا معنا في التالي .

من هو ليفاندوفسكي

روبرت ليفاندوفسكي هو لاعب كرة قدم بولندي محترف في بايرن ميونيخ، ولد في وارسو، عاصمة بولندا. ثم انتقل إلى نادي MKS وارسو وارسو، وهناك بدأ يغازل الشبكة ويمارس مهنته المفضلة في تحطيم حصون الهجوم، وصعد معهم إلى الدرجة الثانية ؛ ثم إلى الدرجة الأولى، حتى اندلعت أنظار نادي ليخ بوزنان عليه وتعاقد معه، ليفوز في موسمه الثاني بلقب الدوري البولندي وأفضل هدافي الدوري، ومن هناك ينطلق في رحلة احترافية جديدة في صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني، ويثبت حضوره القوي مع الفريق، ويحقق ثنائية الدوري والكأس في موسمه الأول، وفي موسمه الثاني يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ويخسر أمام بايرن ميونيخ في النهائي، ثم انتقل إلى النادي البافاري في عام 2014، وبدأ في تحقيق إنجاز تلو الآخر مع بايرن ميونيخ.

بطولة ليفاندوفسكي 2022

فاز اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالعديد من الألقاب طوال مسيرته سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، مما جعله أحد أبرز اللاعبين في العالم في الآونة الأخيرة.

بطولات الفريق

استطاع ليفاندوفسكي تحقيق 25 لقباً جماعيًا على مستوى الأندية التي لعب لها في مسيرته، ولم يحقق ليفاندوفسكي أي لقب جماعي مع المنتخب البولندي حتى الآن.

الدوري البولندي تحقق مرة واحدة في العام 2009 م.

كأس بولندا فاز بها مرة واحدة عام 2008.

كأس السوبر البولندي فاز بها مرة واحدة عام 2009.

الدوري الألماني حقق 9 مرات في الأعوام “2010 م، 2011 م، 2014 م، 2015 م، 2016 م، 2017 م، 2022 م، 2022 م، 2022 م”.

كأس ألمانيا نالها 4 مرات في أعوام “2011 م، 2015 م، 2022 م، 2022 م”.

كأس السوبر الألماني حصل على 6 مرات في سنوات “2013 م، 2016 م، 2017 م، 2022 م، 2022 م، 2022 م”.

دوري الأبطال تحقق مرة واحدة في العام 2022.

كأس السوبر الأوروبي فاز بها مرة واحدة في العام 2022.

كأس العالم للأندية فاز بها مرة واحدة في العام 2022.

البطولات الفردية

تمكن ليفاندوفسكي من تحقيق العديد من الألقاب الفردية طوال مسيرته، بفضل أهدافه التي حطمت حصن الخصوم في العديد من المواعيد.

الحذاء الذهبي الأوروبي فاز به مرة واحدة عام 2022.

أفضل لاعب في العالم من الفيفا تحقق مرة واحدة في عام 2022.

الكرة الذهبية الرابعة فاز بها مرة واحدة في عام 2015.

الكرة الذهبية الثانية فاز بها مرة واحدة عام 2022.

جائزة FIFPro أنجزتها مرة واحدة في عام 2022.

أفضل لاعب في كأس العالم للأندية تحقق مرة واحدة في عام 2022.

أفضل هداف في العالم من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء حقق مرتين عام 2015 م، 2022 م.

أفضل لاعب في أوروبا تحقق مرة واحدة في عام 2022.

مهاجم الموسم في دوري الأبطال حققها مرة في عام 2022.

تشكيلة الموسم في دوري الأبطال 3 مرات في الأعوام “2016 م، 2017 م، 2022 م”.

هداف دوري أبطال أوروبا تحقق مرة واحدة في عام 2022.

أفضل ممر في دوري الأبطال تحقق مرة واحدة في عام 2022.

أفضل لاعب في تصفيات أمم أوروبا تحقق مرة واحدة في العام 2016.

أفضل رياضي في أوروبا تحقق مرة واحدة في عام 2022.

أفضل لاعب كرة قدم في العالم للعام، فور فور تو، توتو سبورت حققها مرة واحدة في عام 2022.

أفضل لاعب في العالم من Globe Soccer تحقق مرة واحدة في عام 2022.

أفضل لاعب في الدوري البولندي فاز بها مرة واحدة عام 2010.

هداف الدوري البولندي تحقق مرة واحدة في العام 2009 م.

أفضل لاعب في بولندا 9 مرات في السنوات “2011 م، 2012 م، 2013 م، 2014 م، 2015 م، 2016 م، 2017 م، 2022 م، 2022 م”.

هداف الدوري الألماني 6 مرات في أعوام “2014 م، 2016 م، 2022 م، 2022 م، 2022 م، 2022 م”.

هداف كأس ألمانيا حققها 5 مرات في الأعوام “2012 م، 2017 م، 2022 م، 2022 م، 2022 م”.

سيرة ليفاندوفسكي

واصل اللاعب ليفاندوفسكي تحقيق إنجازاته في الملاعب الأوروبية طوال مسيرته، وأصبح من أفضل اللاعبين في قارة أوروبا.

الاسم روبرت ليفاندوفسكي.

العمر 33 سنة.

تاريخ الميلاد 21 أغسطس 1988 م.

مكان الميلاد وارسو، بولندا

الجنسية بولندي.

الدين مسيحي.

المهنة لاعب كرة قدم.

سنوات النشاط منذ 1997 م حتى الآن.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة آنا ستاتشورسكا

عدد الأطفال 2 “كلارا ولورا”.

أهداف ليفاندوفسكي في مسيرته

لعب ليفاندوفسكي 773 مباراة على مستوى الأندية والفرق في مسيرته، سجل خلالها 553 هدفًا حتى الآن، وهي من أكبر الأهداف في اللعبة. إنه جيد في التسجيل وصنع الأهداف أيضًا، مما يميزه عن المهاجمين الآخرين في الوقت الحالي.

هل فاز ليفاندوفسكي بجائزة الكرة الذهبية

لم يحقق البولندي روبرت ليفاندوفسكي جائزة الكرة الذهبية في حياته، حيث كان أقرب مركز وصل إليه هو المركز الثاني، في العام الحالي 2022، بالإضافة إلى قدرته على تحقيق أفضل مهاجم في العالم خلال الكرة الذهبية الحالية. حفل توزيع الجوائز، وكان ليفاندوفسكي قد فاز بجائزة الأفضل في العالم التي قدمها الفيفا الموسم الماضي، وكان الأقرب للفوز بالكرة الذهبية ؛ لكن مجلة فرانس فوتبول ألغت الجائزة بسبب مبدأ عدم المساواة في اللعب مقارنة بما حدث بسبب جائحة كورونا.

بطولات ليفاندوفسكي 2022 ، يعد اللاعب ليفاندوفسكي من اللاعبين الذي عرفوا بالمهارة العالية والمراوغة ، ويعد من أفضل اللاعبين الذي يلعبون في منطقة الهجوم ، وهو احدى اللاعبين المحترفين في نادي بايرن ميونيخ .