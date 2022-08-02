بعائد 15%.. تعرف على شهادات الادخار فِيْ البنوك المصرية

تراوحت أسعار الفائدة “العائد” على شهادات الاستثمار فِيْ عدد من البنوك العاملة فِيْ السوق المصري بين 13.5٪ و 15.2٪.

تبدأ قيمة شهادات الاستثمار فِيْ البنوك العاملة فِيْ السوق المصرفِيْ المصري من ألف جنيه، حيث أن أقل قيمة للشهادة تمثل الحد الأدنى للاستثمار من أجل الحصول على عائد مميز.

ازداد اهتمام الكثير من المصريين بشهادات الادخار ومتابعة العائد مع ارتفاع أسعار الفائدة فِيْ البنوك المصرية والبنك المركزي، مما زاد من جاذبية الاستثمار من خلال شراء شهادات الاستثمار لدى البنوك.

تمنح البنوك حاملي شهادات الاستثمار عددًا من المزايا المصرفِيْة، بما فِيْ ذلك حق الاقتراض بضمان الشهادة، وإصدار بطاقة ائتمانية لسداد أو تثبيت المشتريات إلكترونيًا.

وفِيْ التقرير التالي تستعرض “العرب اليوم نيوز” اسعار الفائدة لعدد من البنوك على شهادات الادخار ..

بنك ناصر الاجتماعي

قدم بنك ناصر الاجتماعي شهادتين بمردود مرتفع

الأولى شهادة ثلاثية معدل الفائدة 15٪ وتدفع سنويًا، أو يتم دفع عائد 14.25٪ كل ثلاثة أشهر، أو يتم صرف عائد 14٪ شهريًا.

شهادة ثلاثية – رد – يخصصها البنك لكبار السن فقط يصل العائد عليها إلَّى 15.25٪ يصرف سنويًا و 14.50٪ فِيْ حالة الصرف ربع السنوي و 14.25٪ فِيْ حالة الصرف الشهري

البنك الأهلي المصري

أطلق البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد ثابت معدل الفائدة 14٪ سنويًا، ويتم دفع العائد شهريًا.

بنك مصر

ينافس بنك مصر شهادة القمة لمدة 3 سنوات مقابل عائد ثابت معدل الفائدة 14٪ سنويًا، ويتم صرف العائد شهريًا.

بنك QNB الأهلي

تقدم شهادة لمدة 3 سنوات بفائدة تتراوح بين 13.5٪ سنويًا للدورة الشهرية لصرف الفوائد، و 13.75٪ سنويًا للدورة ربع السنوية لصرف الفوائد.

بنك البركة مصر

شهادة ادخار (البركة الذهبية) لمدة 3 سنوات بعائد متغير حسب نتائج الأعمال ولا يقل عَنّْ 14٪ سنوياً وتدفع شهرياً.

بنك القاهرة

شهادة بريمو إكسترا يتراوح سعر الفائدة عليها بين 13.25٪ سنويًا، بعائد شهري، و 13.5٪ سنويًا، بعائد ربع سنوي.

بنك التعمير والاسكان

شهادة 3 سنوات بفائدة تتراوح بين 13.5٪ سنويًا للعائد الشهري الدوري و 13.75٪ سنويًا للعائد ربع السنوي الدوري.

البنك الأهلي الكويتي

شهادة 3 سنوات بفائدة 13.5٪ سنويا مع دورية شهرية لدفع العائد.