بعثات الحج توكل مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي

وقعت العديد من بعثات الحج ومكاتب شؤون الحجاج في الخارج مع مشروع المملكة العربية السعودية للاستفادة من الأضاحي والأضاحي. تقديم خدمة شراء الأضاحي والأضاحي، وذلك لتسهيل حجاج بيت الله الحرام وضمان أداء الشعائر بطريقة سهلة ومبسطة، وفق المزايا الإضافية التي يقدمها المشروع.

تتواصل إدارة المشروع مع بعثات الحج ثم تجتمع معهم، وتوقع اتفاقيات لتنفيذ مناسك الحج وفق آلية محددة متفق عليها، مع التأكيد على أهمية تعاونهم الإيجابي مع المشروع. لأداء الطقوس في الأماكن المخصصة ؛ الحفاظ على بيئة المشاعر المقدسة والتأكد من تنفيذ المناسك وفق الشروط القانونية والصحية وعدم اللجوء إلى القتل العشوائي، خاصة وأن المشروع يتيح لحجاجها الرغبة في أداء مناسكهم بأنفسهم من خلال التنسيق مع المختصين بالمشروع. من خلال تكليف المسالخ بإشباع رغبات الحجاج.

حجاج الخارج ومشروع النحر

من المتوقع أن يزداد عدد طلبات الحجاج من الخارج مع مشروع “الأضحية” خلال موسم حج 1444 هـ، بينما تنتمي البعثات إلى دول شرق آسيا، ودول جنوب شرق آسيا، والدول الأوروبية، والدول العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والعربية. والدول الأفريقية غير الناطقة بالعربية.

بعثات الحج توقع اتفاقية تفاهم

وأوضح مشروع المملكة للاستفادة من الأضاحي والتضحيات أن العدد الإجمالي لبعثات الحج التي وقعت اتفاقية تفاهم بشأن موسم حج هذا العام آخذ في الازدياد، وأن إدارة المشروع تتيح لبعثات الحج إرسال مندوبين لمراقبة تنفيذ المناسك. في مواقع المشروع القدرة على استلام كميات من اللحوم لحجاجهم إذا رغبوا في ذلك.

وذكر المشروع أن تعاون بعثات الحج جاء بعد سلسلة من الندوات لمختلف سفراء وقناصل الدول العربية والإسلامية في المملكة العربية السعودية. تهدف إلى توعية الحجاج حول الحد من شراء “الأضاحي والأضاحي والفدية والصدقة” للمشروع ؛ توفير كافة الشروط الصحية والقانونية والبيئية.